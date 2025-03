Altri 2,5 milioni di euro per le riparazioni agli immobili privati danneggiati dal sisma del 2018

MONTECILFONE. Era attesa da tempo, ne avevamo anche già parlato: per i privati si riaprono le chance per la ricostruzione legata al sisma del 2018, a oltre 6 anni e mezzo dall’evento tellurico che tornò a scuotere il basso Molise. Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione, Francesco Roberti, per i territori colpiti dal sisma del 16 agosto 2018 nella provincia di Campobasso ha emesso l’Ordinanza n. 1 del 17 marzo 2025, introducendo nuove disposizioni per la ricostruzione privata e modificando l’Ordinanza n. 5 del 17 giugno 2022.

L’ordinanza stabilisce nuove modalità per la gestione dei contributi e la presentazione delle istanze di finanziamento. L’ordinanza nasce dall’esigenza di ampliare l’accesso ai contributi per la ricostruzione privata, accogliendo le richieste di riapertura dei termini avanzate da cittadini e tecnici. Inoltre, si prevede una ricognizione del fabbisogno finanziario per completare l’iter della ricostruzione.

Sarà adottato un avviso pubblico per raccogliere le domande relative agli edifici per i quali non sono state presentate istanze entro il 30 giugno 2023. L’avviso definirà i criteri di ammissibilità, la documentazione richiesta e i tempi per la presentazione delle candidature. Potranno presentare istanza i proprietari di edifici danneggiati dal sisma del 2018 che non hanno usufruito precedentemente dei contributi, comprese alcune categorie di attività produttive. In particolare, sono inclusi i soggetti previsti dall’art. 10 del D.L. n. 32/2019, ovvero proprietari di abitazioni principali, proprietari di unità immobiliari non residenziali, titolari di attività economiche e produttive presenti in edifici residenziali. Viene introdotto l’articolo 2-bis, che permette di accedere ai contributi anche per edifici già dichiarati parzialmente inagibili dal sisma del 2002 e successivamente resi totalmente inagibili dal sisma del 2018. Il contributo sarà calcolato sulla base della superficie agibile alla data antecedente il 2018 o sul costo necessario per il ripristino strutturale, escludendo le parti già inagibili. Importo disponibile: le risorse finanziarie disponibili per la ricostruzione privata ammontano a 2.500.000 euro, come riportato nel report tecnico della Struttura Commissariale.

La riprogrammazione delle risorse consentirà di valutare eventuali integrazioni finanziarie future. Una delle novità più rilevanti è la possibilità di ottenere contributi per edifici già colpiti dal sisma del 2002, a condizione che l’inagibilità totale sia stata dichiarata con ordinanza sindacale. Sarà necessario fornire una perizia asseverata con documentazione fotografica e tecnica che attesti il nesso causale tra i danni del 2018 e la perdita di agibilità totale. Le disposizioni in essa contenute mirano a garantire una gestione più equa e trasparente delle risorse disponibili, accelerando il processo di ricostruzione e offrendo nuove opportunità di accesso ai contributi. Con queste nuove disposizioni, la Regione Molise compie un ulteriore passo avanti per sostenere i cittadini colpiti dal sisma del 2018, incentivando un recupero efficace e sostenibile del patrimonio immobiliare danneggiato.