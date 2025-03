Assistenza medica al fine vita volontario: «Sollevato il dubbio sulla competenza delle Regioni»

MONTECILFONE. Trasmessa agli organi competenti la mozione approvata dal Consiglio comunale di Montecilfone sull’assistenza medica al fine vita volontario, presentata dal gruppo di opposizione “Hora Jone”.

Nella lettera, il presidente del Consiglio comunale, Antonio Forcione, ha evidenziato che “A tal fine, si precisa che, su iniziativa del presidente del Consiglio comunale, a nome della maggioranza, è stato approvato all’unanimità un emendamento alla mozione, in cui si evidenzia come la questione sia oggi attenzionata da innumerevoli costituzionalisti per quanto attiene il profilo della competenza legislativa Stato-Regioni. Infatti, molti studiosi ritengono che tale questione non sia di competenza regionale».