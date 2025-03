Autobus in panne, UilTrasporti: «Urge provvedimento»

TERMOLI. La problematica del trasporto pubblico urbano continua a tenere banco. Dopo la segnalazione da parte di alcuni studenti su un’imprevista rottura del mezzo, arriva la richiesta della UilTrasporti Molise per interventi urgenti.

«La UilTrasporti Molise intende segnalare ancora una volta le gravi problematiche che continuano ad affliggere il servizio di trasporto pubblico urbano nella città di Termoli, con particolare riferimento alle condizioni inadeguate dei mezzi in circolazione.

In data 27 marzo 2025, è stata segnalata, a mezzo stampa, l’ennesima situazione di disagio vissuta dagli utenti, in particolare da alcuni studenti, a causa di un guasto a un autobus che ha reso impossibile la prosecuzione del viaggio. Gli stessi passeggeri sono stati costretti a spostarsi su un altro mezzo che, come riportato, presentava infiltrazioni d’acqua all’interno dell’abitacolo.

Questa situazione non è più tollerabile né per i lavoratori del settore, costretti a operare in condizioni critiche, né per l’utenza, che ha diritto a un servizio pubblico sicuro ed efficiente. Considerato che già in precedenza abbiamo evidenziato problematiche simili senza ottenere riscontri adeguati, chiediamo con ferma urgenza che vengano adottati i seguenti provvedimenti:

Sollecito immediato nella consegna e messa in servizio dei nuovi mezzi per garantire standard minimi di efficienza e sicurezza. Interventi straordinari di manutenzione sui mezzi attualmente in circolazione, affinché vengano ripristinate condizioni di viaggio dignitose per utenti e lavoratori. Verifica e garanzia del rispetto degli standard di qualità del servizio, evitando il protrarsi di situazioni che ledono il diritto alla mobilità della cittadinanza. Ripristino immediato degli impianti di climatizzazione degli autobus, affinché, in vista della stagione estiva, il servizio venga svolto nel rispetto del benessere degli utenti e del personale viaggiante.

Restiamo in attesa di un sollecito riscontro e di azioni concrete, riservandoci di intraprendere eventuali ulteriori iniziative a tutela dei lavoratori e dell’utenza».