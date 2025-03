«Autobus più piccoli per raggiungere le aree interne»

CAMPOBASSO. La UilTrasporti Molise ha preso parte ad un interessante convegno organizzato dall’avvocato Gaetano Caterina e dall’Anav, alla presenza del consigliere delegato ai Trasporti per la Regione Molise Roberto Di Pardo, insieme ad altri esperti del settore.

«Anche in questa sede abbiamo ribadito la necessità che il nuovo bando del trasporto pubblico regionale, sia che preveda la costituzione di una società in house, sia che si tratti di un bando di gara tra privati, garantisca il rispetto di alcuni criteri fondamentali.

Il principio più importante, più volte attenzionato da noi, è quello della partecipazione di aziende che applichino il contratto nazionale degli autoferrotranvieri e che siano iscritte all’associazione datoriale di riferimento.

Abbiamo ribadito, altresì, che le due strade direttrici, Bifernina e Trignina, dovranno servire da hub per raggiungere i paesi più piccoli con autobus di dimensioni inferiori, anche al fine di efficientare i costi e realizzare un servizio più efficace.

La UilTrasporti Molise ha ribadito, altresì, l’importanza dell’utilizzo dei fondi europei Fesr-Fes per aumentare i chilometri e raggiungere gli aeroporti di prossimità, garantendo, così, al Molise un incoming turistico e un’emigrazione di ritorno, con un conseguente flusso continuo di persone, passeggeri e turisti in regione. Crediamo, infatti, che sia il turismo sia la movimentazione potrebbero influire positivamente sul Pil regionale, anche a fronte di una bigliettazione più onerosa, dal momento che si tratterebbe di coprire collegamenti più remunerativi, che apporterebbero, di conseguenza, maggiori introiti alle aziende del trasporto pubblico locale da utilizzare per ristorare i lavoratori con premi o contratti integrativi».