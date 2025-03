Buoni mensa ai dipendenti del San Timoteo, altri ricorsi

LARINO. Si torna ancora una volta a parlare di buoni mensa ai dipendenti dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Lo studio Iacovino sottolinea che «Sono in tanti che chiedono di sapere se il regolamento adottato dalla Asrem possa o meno pregiudicare il diritto al buono pasto.

Con Delibera n. 1432 del 17-10-2024 l’azienda sanitaria ha approvato il Regolamento Aziendale per l’accesso, la fruizione ed il controllo del servizio sostitutivo della mensa mediante buoni pasto. Secondo il citato regolamento, l’accesso alla fruizione dei buoni pasto è riconosciuto, solo per le giornate lavorative di oltre sei ore in cui c’è’ il rientro pomeridiano e riguarderebbe i dipendenti assegnati a strutture aziendali dell’area tecnico-amministrativa che osservino un orario di lavoro articolato su cinque (5) giorni alla settimana ed alle restanti strutture aziendali ove non risulti istituita la mensa.

Va precisato che “All’interno del Presidio Ospedaliero di Termoli manca il servizio di mensa Aziendale, che invece è presente presso l’Ospedale Cardarelli di Campobasso, riattivato far data dal 1.10.2024 dopo una lunga chiusura. Pertanto, solo i dipendenti in servizio presso tale ospedale possono consumare un pasto giornaliero e con evidente disparità di trattamento rispetto a chi svolge l’attività lavorativa in altri nosocomi.

Va subito evidenziato che i buoni pasto spettano a tutti i lavoratori che svolgono attività lavorativa in turni giornalieri che superano le sei ore. Pertanto, il regolamento dell’Asrem è palesemente illegittimo.

A sancirlo è la Cassazione, chiamata ad esprimersi sul punto proprio da dipendente turnista presso un ospedale. La suprema Corte con una decisione recentissima, dopo aver ribadito che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva, -costituendo una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore- ha respinto la tesi difensiva della società datrice, secondo cui il diritto alla mensa sorgerebbe solo in caso di attività lavorativa prestata nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto.

In tema di pubblico impiego privatizzato i dipendenti turnisti, (Medici, Infermieri, Oss, Professioni Sanitarie e altre categorie) superate le 6 ore lavorative hanno automaticamente diritto alla pausa pranzo, e quindi al buono pasto, indipendentemente dalle concrete modalità di svolgimento del turno di lavoro, anche in assenza della richiesta esplicita del lavoratore e hanno diritto a fruire della pausa pranzo/cena, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto.

Per la Cassazione l’attribuzione del buono pasto è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio.

Ora la parola ai giudici per il riconoscimento del diritto al buono pasto negato».