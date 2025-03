Il Villaggio di Carnevale partito coi ‘Sorrisi’, ma oggi eventi annullati causa maltempo

TERMOLI. Il meteo ha creato problemi nel weekend di Carnevale, tant’è che ieri sera è saltato il programma del Villaggio in piazza Monumento e altrettanto avviene oggi, per l’intera giornata.

Un sabato che era partito coi volontari di “Sorridere sempre Odv”.

«Ci siamo divertiti tantissimo al Carnival Party targato “Sorridere Sempre”», manifestazione organizzata ad arte dai “maestri del sorriso”, durante la quale i clown faranno vivere ai partecipanti momenti di gioia e spensieratezza.

Intanto, annullati causa maltempo gli eventi di carnevale previsti per oggi. La parata di carnevale, prevista per il pomeriggio, si terrà come già annunciato il 4 marzo.

Lunedì 3 marzo si tornerà in piazza dalle ore 17:30 per l’iniziativa “A Carnevale, ogni gioco vale!”: un divertentissimo pomeriggio da trascorrere in compagnia dei mirabolanti giochi del grande Mago Tony. Ma per un gran Carnevale che si rispetti occorre anche un gran finale: la quattro giorni dedicata al divertimento di grandi e piccoli si chiuderà martedì 4 marzo con l’appuntamento “Il Gran Gala’ di Carnevale” alle ore 17:30.