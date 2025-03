Centri sociali per anziani al voto: scelte le date

TERMOLI. Ci sono aspetti della vita quotidiana di Termoli che vengono sottaciuti o sottovalutati, tra questi, sicuramente, l’attività dei centri sociali per anziani.

Al momento ne esistono tre, poiché il quarto, a Difesa Grande, è nel limbo a causa della mancanza di locali idonei. In via Cina, via Sannitica e via Tevere, sono centinaia i pensionati che si riuniscono.

A fine 2024, le iscrizioni recavano rispettivamente 71 in via Tevere, 42 in via Sannitica e ben 197 in via Cina. Il sindaco, Nico Balice, ha avviato la fase per il rinnovo dei comitati di gestione, fissando tre distinte date: il 20 marzo in via Cina, dalle 9 alle 17; in via Sannitica il 25 marzo, sempre dalle 9 alle 17; quindi il 27 marzo in via Tevere, medesimo orario.

Giorno in cui verranno sospese le attività ordinarie praticate dai soci.