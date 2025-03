Cerca fortuna e lavoro, tra i pacchi di Affari Tuoi Massimo il salumiere porta in Molise 10mila euro

CAMPOBASSO. Padre e nonno, salumiere disoccupato senza patente, ma con lo spirito della persona perbene che traspare dagli occhi, più volte commossisi stasera.

Massimo porta a casa, con accanto la figlia Melissa che gli ha donato il nipotino Gabrielino, solo 10mila euro, ma non torna a Campobasso con le mani vuote.

Vuole prenderla, quella patente, per rimettersi in gioco.

Una partita difficile, ma con la speranza nel cuore, un po’ specchio della sua vita, lui che nasce e cresce in un negozio di alimentari del capoluogo.

Simpatia e genuinità, come Stefano De Martino, che cerca di sospingerlo.

Si parla anche di pampanella, che proprio campobassana non è, ma non ci siamo lontani. Quando il Molise gioca appassiona, poche battute e decide di cambiare il 7 col 4 (e alla lunga gli andrà bene), rifiuta offerte e schiva i sordidi giochetti del Dottore, mentre si elidono pacchi blu e rossi, s’infrange la speranza dei 75mila, ultimo baluardo significativo e nel ballottaggio riesce a prevalere, rifiutando l’ultimo cambio, così sia: entrano in casa 10mila euro, mentre al telefono arrivano offerte di lavoro da Sepino, Bojano e persino Termoli, Massimo ammicca, il mare gli piace. Chissà… intanto, da gran signore, prima di vincere i 10mila euro, saluta tutti.

Il Molise che piace. In bocca al lupo Massimo.

Emanuele Bracone