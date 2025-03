Cerimonia col ministro Valditara: Montenero blindata

MONTENERO DI BISACCIA. In vista dell’arrivo, previsto domattina, del ministro Giuseppe Valditara, in occasione della intitolazione dell’istituto omnicomprensivo a “Sammy Basso”, l’amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia ha introdotto “Temporanee modifiche alla viabilità nelle vie del centro in occasione della cerimonia di intitolazione dell’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia”.

Si segnala in particolare quanto segue: 1) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte di domani, lunedì 31 marzo 2025 fino a cessate esigenze, in: Piazza della Libertà, nel tratto compreso tra il Monumento ai Caduti e il plesso scolastico (Villa Comunale); in Piazza della Libertà, nel tratto compreso tra il civico 14 ed il civico 26; via Valentina, nel tratto compreso tra il civico 1 ed il civico 5; 2) l’istituzione del divieto di transito di tutti i veicoli, ad eccezione di quelli delle Forze dell’Ordine e dei mezzi di soccorso, in Piazza della Libertà, nel quadrilatero compreso tra il Monumento ai Caduti e la Sala Consiliare, dalle ore 8 fino a cessate esigenze di Lunedì 31 marzo 2025; 3) di riservare il primo piano del parcheggio coperto sito in via Frentana per le autovetture di servizio e delle autorità presenti alla cerimonia, dalle ore 6 del 31 marzo 2025 e fino al termine della manifestazione.