Col mammografo 3D: “Prenotate una visita al Vietri e affidatevi a un team di veri professionisti”

LARINO. In un’epoca in cui l’innovazione tecnologica è sempre più al centro dei progressi in campo medico, la Casa della Salute del Vietri si distingue come esempio di eccellenza e umanità. Grazie all’introduzione di un avanzato mammografo 3D, il reparto di radiologia offre oggi un servizio di altissima qualità, rivolto soprattutto alle donne del territorio.

Un Mammografo All’Avanguardia per Diagnosi Sempre Più Accurate

Acquistato grazie ai fondi del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), il nuovo mammografo 3D rappresenta il top della tecnologia per la diagnosi e lo studio della mammella. Questo strumento, dotato di software dedicati, permette di ottenere immagini volumetriche ad alta precisione e di diagnosticare neoplasie mammarie con un’accuratezza superiore di quasi il 50% rispetto ai macchinari tradizionali. L’efficacia di questo approccio stratigrafico si traduce in diagnosi più rapide e dettagliate, fondamentali nella prevenzione e nel trattamento precoce.

Comfort e Professionalità al Centro dell’Esperienza

Un aspetto che non passa inosservato è l’attenzione riservata al comfort delle pazienti. Come testimoniato da una giovane donna, il nuovo mammografo utilizza una compressione controllata e ottimale, adattandosi a ogni tipo di seno e riducendo significativamente il dolore durante l’esame. Questo livello di cura, unito alla professionalità del personale in servizio, contribuisce a creare un ambiente accogliente e sicuro, dove ogni donna può sentirsi a proprio agio.

Orari e Disponibilità

Il servizio di radiologia è aperto ogni giorno, eccetto la domenica, con personale altamente qualificato, composto da quattro tecnici specializzati e due radiologi, con l’aggiunta di altri collaboratori nei momenti di maggiore necessità. Inoltre, la possibilità di prenotare esami anche il sabato rende il reparto un punto di riferimento accessibile per chi ha difficoltà a recarsi in ospedale nei giorni feriali.

Un Invito alle Donne del Territorio

Le donne del territorio e dei dintorni hanno oggi l’opportunità di accedere a un servizio di eccellenza a pochi passi da casa. Il consiglio di chi ha provato in prima persona questa esperienza è chiaro: “Prenotate una visita alla radiologia del Vietri e affidatevi a un team di veri professionisti”. Il reparto continua a dimostrarsi un pilastro nella prevenzione e nella cura, un esempio di come investimenti mirati e passione per la professione possano fare la differenza.