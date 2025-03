TERMOLI. «Col raddoppio ferroviario Termoli-Lesina, salto di qualità per la direttrice adriatica!» Ad affermarlo, nel suo sopralluogo sul cantiere ferroviario il sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante. «Ho voluto visitare il cantiere della tratta Termoli–Lesina, che completa il raddoppio della linea Pescara-Bari, un intervento strategico atteso da oltre un ventennio e inserito peraltro nella “Legge obiettivo”, che consentirà alla linea adriatica di compiere un salto di qualità, con significativi benefici in termini di aumento di capacità della linea e della regolarità dei treni, nonché di riduzione dei tempi di viaggio, a vantaggio dello sviluppo del traffico merci e lunga percorrenza. Foggia, e l’alta Puglia in generale, anche grazie ad interventi strategici come questo si candidano ad essere uno snodo cruciale nello scacchiere dei collegamenti del Mezzogiorno.

La Termoli-Lesina è interamente finanziata con 700 milioni di euro, anche in quota Pnrr per quanto riguarda il lotto 1 che sarà dunque ultimato entro il 2026. L’intervento assume una particolare valenza anche in chiave europea come tassello di un più ampio piano di investimenti che sosterrà la crescita di quest’area e di tutto il Sud. Penso in particolare alla linea AV/AC Napoli-Bari, un’altra opera che seguo in prima persona, i cui lavori procedono spediti. La mia attenzione, così come quella del MIT e del Governo, è massima e lavoriamo per rilanciare lo sviluppo dei nostri territori anche attraverso collegamenti efficienti in grado di ridurre i divari territoriali nella nostra Penisola, proiettandola verso il centro dell’Europa».