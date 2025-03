TERMOLI. Alberi sì, alberi no. La maggior parte di coloro che commentano e interagiscono sui social hanno accolto l’idea di far rifiorire di arbusti il Corso Nazionale, ma c’è anche chi pone problemi in prospettiva, legati a manutenzione e vandalismo.

Da oltre dieci anni la strada dello “Struscio” si presenta così, ma ci potrebbero essere novità tra non molto. Scopriamole insieme.