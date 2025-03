“Comuni-Chiamo”: cittadini collegati in tempo reale

SAN MARTINO IN PENSILIS. San Martino in Pensilis ha compiuto un importante passo avanti verso l’innovazione e la trasparenza amministrativa con la presentazione ufficiale di “Comuni-Chiamo”, una nuova piattaforma digitale che permetterà ai cittadini di segnalare in tempo reale problematiche presenti sul territorio. L’evento si è tenuto giovedì scorso nella Sala Consiliare del Municipio, alla presenza del sindaco Giovanni Di Matteo, del consigliere comunale Antonio Iannacci e cittadini interessati.

L’incontro è stato aperto con un intervento introduttivo delle autorità comunali, che hanno sottolineato l’importanza di un dialogo diretto tra cittadini e uffici pubblici. “Comuni-Chiamo” nasce con l’obiettivo di eliminare la burocrazia superflua e facilitare la comunicazione attraverso l’uso delle moderne tecnologie. La piattaforma, accessibile sia via app che da portale web, consente ai cittadini di inviare segnalazioni relative a disservizi, guasti o problematiche varie, allegando foto e descrizioni dettagliate. Questo permetterà agli uffici competenti di intervenire tempestivamente e di pianificare le attività di manutenzione in modo più efficiente.

Uno degli aspetti più innovativi di “Comuni-Chiamo” è la possibilità di monitorare lo stato di avanzamento delle segnalazioni. I cittadini potranno verificare se la loro richiesta è stata presa in carico, se è in fase di lavorazione o se è stata risolta, promuovendo così maggiore trasparenza nell’operato dell’amministrazione. Inoltre, grazie all’analisi dei dati raccolti, il Comune potrà ottimizzare la gestione delle risorse e migliorare la pianificazione degli interventi futuri.

Durante la conferenza, è stata mostrata una dimostrazione pratica di come utilizzare l’applicazione. I partecipanti hanno potuto osservare il processo di segnalazione: una volta scaricata e aperta l’app, il cittadino può selezionare il Comune di riferimento, descrivere il problema, allegare una foto e inviare la segnalazione. Successivamente, riceverà aggiornamenti via e-mail sullo stato della sua richiesta. Un esempio mostrato durante l’incontro è stato la segnalazione di un lampione non funzionante: un cittadino ha inviato la segnalazione tramite l’app, indicando l’indirizzo preciso e ricevendo un codice di riferimento per il monitoraggio dello stato della pratica.

Durante la conferenza, gli amministratori hanno evidenziato che l’adozione di “Comuni-Chiamo” rappresenta una vera e propria sfida per migliorare l’efficienza del Comune e rispondere in modo più rapido alle esigenze della cittadinanza. «Si tratta di un’opportunità importante per rendere i servizi comunali più accessibili e moderni. Grazie a questa piattaforma, non solo ottimizziamo i tempi di risposta, ma creiamo anche uno standard di efficienza che potrà essere un modello per altre amministrazioni locali».

Inoltre, è stato sottolineato come la piattaforma funga da strumento di verifica dell’efficienza amministrativa, permettendo di misurare le prestazioni degli uffici in base alla tempestività e alla qualità delle risposte fornite ai cittadini. Questo diventerà un benchmark per l’attuale amministrazione e per quelle future, stabilendo parametri oggettivi di efficienza.

I cittadini hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, partecipando attivamente alla dimostrazione pratica della piattaforma e ponendo domande sui processi operativi. Al termine dell’incontro, gli intervenuti hanno avuto l’opportunità di testare direttamente la piattaforma con segnalazioni simulate. Con il lancio di “Comuni-Chiamo”, San Martino in Pensilis punta a diventare un modello di riferimento per le amministrazioni locali che vogliono migliorare la comunicazione e la gestione dei servizi pubblici. L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso un’amministrazione più innovativa, accessibile e orientata al cittadino.