Costruire salute mentale e benessere ispirati da Franco Basaglia

TERMOLI. Parliamo oggi di salute mentale in occasione dell’anniversario della nascita di Franco Basaglia (Venezia, 11 marzo 2024- Venezia, 29 agosto 1980) psichiatra innovatore e ispiratore della Legge 180/1978 che ha prodotto sostanziali trasformazioni nell’ordinamento degli ospedali psichiatri italiani, decretando la chiusura di molti luoghi denominati con il pessimo appellativo di “manicomio”.

La realtà della salute mentale nel nostro distretto sanitario di Termoli, possiamo dire che è un fiore all’occhiello del comparto Salute. Sviluppatesi in gran parte alla luce della legge 180/78 e sul nostro territorio abbiamo diverse realtà che operano tutt’ora.

In Basso Molise, la prima struttura riabilitativa fu aperta a Casacalenda, si chiamava allora Casa Famiglia, ed era destinata ad accogliere i pazienti molisani che dovevano essere dismessi dagli ospedali psichiatrici, con il passare del tempo, ha cominciato ad accogliere sempre più giovani e da casa famiglia è diventata comunità terapeutica riabilitativa. Tutto questo merito va in primis ad Angelo Malinconico, allora giovane psichiatra campano approdato in terra molisana, promotore del progetto insieme ad altri due soggetti, il gruppo di amministratori locali guidati dal Sindaco di Casacalenda, all’epoca Giovanni Di Stasi e il gruppo di giovani operatori della coop. sociale Nardacchione che insieme hanno contribuito a scrivere alcune pagine gloriose di storia della psichiatrica in Molise.

Sembra che la fortuna ci assista nel tempo ed oggi il suo successore di Malinconico alla guida del Centro di Salute Mentale è Alessandro Gentile, anche se da pochi anni a Termoli, opera attivamente sul territorio di suo competenza e ha già realizzato diverse attività insieme a tutti i suoi collaboratori, tra cui l’interessante incontro nazionale tenutosi il 20 novembre dal tema “la Salute Mentale nei contesti rurali”.

Ieri sera, il Centro di Salute Mentale, presso l’Auditorium Termoli ha svolto l’ormai tradizionale incontro per parlare di prevenzione e di salute mentale. Un incontro molto utile dove alcuni stereotipi sulla malattia mentale vengono abbattuti e ormai superati, tutto questo grazie al lavoro dei bravi maestri che la psichiatria ha avuto a Termoli e in Molise.

Il direttore del Centro di Salute Mentale di Termoli Alessandro Gentile ha colto l’occasione riproporre l’incontro Agorai che da circa da circa un anno, ogni secondo lunedì del mese, in contemporanea ad altre piazze italiane, una parte di cittadinanza continua a riunirsi per pensare e generare benessere mentale di comunità.

Il direttore Gentile ha ringraziato l’amministrazione del Comune di Termoli, per aver messo gentilmente a disposizione l’Auditorium.

Aumenta sempre più la consapevolezza sul bisogno di colmare i vuoti relazionali rilevati sul territorio, tanto che sono ormai diverse le associazioni che partecipano attivamente ad Agorai: uno spazio fisico e affettivo dove, partendo dai diversi punti di vista, si prova a dare vita ad iniziative e progetti volti alla promozione di salute mentale di comunità.

Il prossimo incontro è fissato per il 14 aprile.

Giuseppe Alabastro