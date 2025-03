Cuci: in basso Molise il laboratorio di “Culture del Cibo”

CASACALENDA. Nasce Cuci: il Laboratorio Internazionale di Culture del Cibo. Ad alcuni mesi dalla scorsa kermesse, Casacalenda diventa il centro di un’importante iniziativa accademica e culturale con la nascita del Cuci– Laboratorio Internazionale di Culture del Cibo. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Comune di Casacalenda, l’Università del Molise e l’Università di Padova, con l’obiettivo di approfondire lo studio della storia dell’alimentazione attraverso un approccio interdisciplinare e innovativo.

L’iniziativa, riconosciuta di grande pregio, ha ottenuto il patrocinio della presidenza del Consiglio Regionale.

Il Cuci si propone come un laboratorio vero e proprio, sia nella forma che nella metodologia: le attività saranno strutturate in due momenti principali, con una prima parte teorica curata da docenti esperti e una seconda parte dedicata all’analisi delle fonti e del rapporto cibo/territorio, alla discussione tra studenti e ricercatori. Destinatari privilegiati di questa iniziativa saranno studenti laureandi e dottorandi che si occupano di storia e cultura dell’alimentazione, ma tutte le sessioni saranno aperte al pubblico, offrendo un’occasione unica di approfondimento e confronto, fuori dalle logiche consumistiche e stereotipate alla Masterchef e attenta alle cucine regionali.

L’obiettivo del laboratorio è anche quello di contribuire a definire un corpus teorico e metodologico per la disciplina della storia dell’alimentazione, valorizzandone la trasversalità e l’interazione con altre aree di ricerca. L’iniziativa vuole inoltre rafforzare il legame tra cibo, territorio e identità culturale, stimolando la ricerca e il dibattito accademico su questi temi fondamentali.

La scelta di Casacalenda come sede del laboratorio non è casuale: da tre anni la cittadina ospita con successo una summer school dell’Università di Padova con il coinvolgimento di docenti dell’Unimol, dimostrando una forte vocazione all’accoglienza e alla promozione della cultura del cibo. Il Cuci si candida ora a diventare un punto di riferimento stabile per la ricerca e la formazione su queste tematiche.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle attività del Cuci, sarà presto disponibile un sito dedicato con tutte le informazioni utili per studenti, docenti e pubblico interessato. La prima iniziativa di Cuci è programmata dal 17 al 19 marzo prossimo proprio sul tema “Cibo e Territorio”, un’occasione di rilevante interesse culturale e di animazione e promozione territoriale” afferma la sindaca di Casacalenda Sabrina Lallitto.