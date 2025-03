Da Portocannone: accompagnamento all’ufficio postale di Campomarino per chi non ha come arrivarci

PORTOCANNONE. A due settimane dall’ultimo assalto esplosivo al Postamat di Portocannone, il sindaco Francesco Gallo ha reso noto che a partire da martedì 1^ aprile sarà attivo un servizio di accompagnamento utenti presso la sede dell’ufficio postale di Campomarino.

«Il servizio è rivolto alle persone prive di rete familiare, impossibilitate quindi a spostarsi con altri mezzi; il punto di incontro è previsto nei pressi della pensilina prospiciente l’ufficio postale in Piazza del Popolo, con partenza alle ore 9 per un massimo di 4 utenti al giorno. Il servizio di andata e ritorno verrà svolto ogni giorno, in presenza di utenti, dal lunedì al sabato.

Si comunica infine che a seguito di incontro con i tecnici di Poste Italiane, si è avviato l’iter per l’installazione dell’ufficio postale provvisorio. Seguiranno aggiornamenti anche sulla tempistica e sul prosieguo delle attività.

Come sempre restiamo a disposizione per esigenze particolari e per soluzioni necessarie atte a garantire servizi essenziali per la comunità!»