Da Termoli ad Agnone, gli eventi che celebrano la seconda giornata del Made in Italy

CAMPOBASSO. Ieri, lunedì 24 marzo, si è svolta la conferenza stampa di presentazione delle celebrazioni per la Seconda Giornata del Made in Italy, un’iniziativa che coinvolge tutto il Paese per promuovere le eccellenze produttive italiane. Il Molise ha aderito con entusiasmo, annunciando un ricco calendario di eventi che vedranno coinvolte aziende locali, scuole e istituzioni.

L’assessore Di Lucente, intervenuto alla conferenza, ha sottolineato l’importanza della giornata, che ha lo scopo di valorizzare il “Made in Italy” come simbolo di qualità, innovazione e tradizione. Quest’anno, sono previsti 16 eventi che si terranno in tutta la regione, offrendo occasioni di dialogo tra il mondo delle imprese e quello scolastico, con il coinvolgimento di numerosi studenti.

La Giornata del Made in Italy, istituita dal Ministero per il Commercio e la Promozione, è giunta alla sua seconda edizione e si prefigge di sensibilizzare le nuove generazioni sul valore del “saper fare” italiano. Durante gli eventi, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere da vicino i processi produttivi di aziende locali, scoprendo come tradizione e innovazione si intrecciano nei settori dell’artigianato, dell’agroalimentare e della tecnologia.

Il calendario degli eventi è ricco e variegato. Tra i primi appuntamenti, si segnala il workshop organizzato da Ecocontrolgsm di Termoli, incentrato sulla gestione sostenibile dei rifiuti. Il mese di marzo vedrà anche la partecipazione degli studenti all’azienda La Ramera di Agnone, che da sette generazioni crea oggetti artigianali in rame.

Il 15 aprile, giorno ufficiale della Giornata del Made in Italy, il programma prevede un incontro al Museo Storico della Campana di Agnone, con la Pontificia Fonderia Marinelli, incentrato sul tema “Il Suono delle Campane“. Altri eventi si terranno in aziende agricole, vitivinicole e casearie, ma anche in realtà innovative come Res Spa, impegnata nel recupero etico nel settore tessile.

La Giornata del Made in Italy non solo celebra l’eccellenza dei prodotti italiani, ma si propone anche come un’opportunità di visibilità per le imprese locali, attraverso la promozione dei loro valori e delle loro storie uniche. L’iniziativa contribuirà a sostenere l’economia regionale e a combattere lo spopolamento, mantenendo vivo il patrimonio culturale del Molise.