Diabetici: stop ai viaggi nel capoluogo, in via del Molinello si torneranno a installare i microinfusori

TERMOLI. Il rinnovato Poliambulatorio di Termoli, situato presso l’ex Presidio Ospedaliero di via del Molinello n. 1, ha recentemente ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria con il Decreto del Commissario ad Acta n. 50 dell’11 marzo 2025. La struttura, oggetto di una completa ristrutturazione, offre prestazioni di specialistica ambulatoriale non invasive, con 13 locali dedicati a diverse discipline specialistiche, tra cui la diabetologia.

La decisione di dedicare uno degli ambulatori alla diabetologia risponde alla crescente necessità di potenziare l’assistenza ai pazienti affetti da diabete mellito nel basso Molise. Il presidente della Regione, Francesco Roberti, intervenuto all’inaugurazione del Poliambulatorio, ha affermato che finalmente la diabetologia di Termoli ricomincerà a installare i microinfusori per la gestione della malattia, un passo importante per migliorare la qualità della vita dei pazienti diabetici.

Inoltre, la struttura ospiterà un team multidisciplinare composto da diabetologi, cardiologi, oculisti e altri specialisti, per offrire un’assistenza completa e di alta qualità, facilitando la gestione integrata delle patologie legate al diabete.

Questo sviluppo rappresenta un importante passo nella riorganizzazione della sanità molisana, aumentando l’accessibilità e la qualità delle cure per tutti i residenti del territorio.

Il poliambulatorio si trova in un punto accessibile della città, a pochi km dal terminal bus per chi usa i mezzi.

Alberta Zulli