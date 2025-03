«Diamo respiro al Corso Nazionale ripiantando gli alberi che un tempo ne impreziosivano il panorama»

TERMOLI. «Sogno e realtà. Il Giappone crea marciapiedi e piazze che generano elettricità passeggiando». Con questo incipit, il presidente del Comitato San Timoteo, Nicola Felice.

«Si sa che il Giappone è leader mondiale nella tecnologia e nella sostenibilità. Oltre ad arredare le aree pedonali con alberi ed altro, sta compiendo un nuovo passo rivoluzionario nell’uso delle energie rinnovabili. Nelle grandi città hanno iniziato a testare marciapiedi speciali che generano elettricità ad ogni passo dei pedoni. Questa tecnologia converte l’energia meccanica del cammino in elettricità, che può essere utilizzata per alimentare l’illuminazione stradale, i pannelli digitali e altri sistemi urbani.

Nella nostra amata Termoli, per il momento, potremmo dare nuovo respiro al Corso Nazionale ripiantando gli alberi che un tempo ne impreziosivano il panorama. Un gesto semplice, naturale e duraturo, capace di offrire numerosi benefici ambientali e salutari alla nostra comunità. Questa soluzione rappresenterebbe non solo un atto di cura e rispetto per il nostro territorio, ma anche un rimedio alla scarsa attenzione riservata in passato dall’Amministrazione del sindaco Sbrocca a un’area tanto cara ai Termolesi, ai turisti, ai villeggianti e a tutti i nostri ospiti.

Un sogno destinato a rimanere tale o una realtà che possiamo costruire insieme?»