Difficoltà nel gestire l’era digitale, ecco il “facilitatore”

LARINO. “Facilitazione digitale al Comune di Larino: un servizio per tutti”.

A partire da oggi, 27 marzo, il Comune di Larino inaugura un nuovo servizio di facilitazione digitale presso il 4° piano del Municipio, con l’obiettivo di supportare i cittadini nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi online, in particolare quelli legati alla pubblica amministrazione.

Orari di apertura del servizio:

Lunedì e Giovedì: 8:30 – 14:30

Martedì, Mercoledì e Venerdì: 8:30 – 12:30

Il servizio è rivolto a chiunque abbia difficoltà nell’utilizzo delle piattaforme online, dai pagamenti digitali alla gestione dei documenti ufficiali. I facilitatori digitali, professionisti del settore, sono a disposizione per guidare i cittadini attraverso tutte le fasi, risolvendo eventuali problematiche e migliorando la loro confidenza con la tecnologia.

Questo servizio, del tutto gratuito, rappresenta una risorsa fondamentale per agevolare l’accesso ai servizi pubblici, rendendo la digitalizzazione più accessibile e comprensibile per tutti. Un’occasione da non perdere, soprattutto per coloro che non hanno familiarità con gli strumenti informatici.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza di Larino: approfittate di questa opportunità per semplificare le vostre interazioni digitali con la pubblica amministrazione.