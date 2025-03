Dimensionamento scolastico a Petacciato, il sindaco incontra i genitori

PETACCIATO. La componente genitori nel Consiglio di Istituto V. Cuoco di Petacciato, porta a conoscenza i genitori e l’intera cittadinanza dei risvolti successivi alla raccolta firme e al documento, in merito al dimensionamento scolastico regionale che ha colpito anche Petacciato.

«Vogliamo da subito evidenziare che degli enti preposti chiamati in causa nel nostro documento, solo il Sindaco del nostro comune ci ha invitati a un incontro per darci risposte in merito alle nostre civili contestazioni.

In questo incontro, il Sindaco ha ripercorso tutte le tappe che hanno portato alla decisione da parte di Provincia e Regione di sopprimere l’autonomia scolastica del nostro paese. Una decisione, anche secondo lui, difforme, ma contro la quale ad oggi non è percorribile nessuna azione (ricorso, ecc…) per il semplice motivo che la scuola di Petacciato è già in reggenza, cosa diversa se avesse ancora attiva la Presidenza.

Apprese queste notizie, abbiamo richiesto che la didattica e i percorsi formativi in essere e per il futuro non subiscano variazioni in negativo e soprattutto che eventuali fondi non vengano persi o, peggio, dirottati altrove. Da parte del Sindaco, che ha già avuto rassicurazioni in tal senso dall’attuale reggente, Sig. Marra, abbiamo avuto la massima rassicurazione alle nostre preoccupazioni.

Certo, rimane il rammarico da parte nostra e di molti altri genitori di non aver trovato un feedback in altri rappresentanti delle istituzioni del nostro paese».