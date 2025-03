«Disability card da riconoscere anche agli utenti Gtm»

TERMOLI. UilTrasporti nuovamente alla carica, questa volta per la cosiddetta “Disability card”. L’organizzazione sindacale, col tandem regionale e provinciale formato da Stefano Marinelli e Nicola Gabriele Scafa, «desidera segnalare che grazie alla direttiva 2024/2841, l’Unione Europea ha fatto un passo importante per favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità, obbligando i paesi membri a fornire la carta in oggetto a chi ne ha diritto.

Tra i vari diritti riconosciuti ai possessori della Carta della disabilità c’è la possibilità di utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici in tutti i paesi dell’Unione Europea. Pertanto, sollecitiamo l’azienda e l’Ente Comunale a chiarire questa questione importante, affinché venga riconosciuto questo diritto anche nella città di Termoli, evitando che le persone con disabilità, già in difficoltà con le normali attività quotidiane, debbano affrontare ulteriori complicazioni burocratiche per ottenere un’altra certificazione valida solo a livello comunale oltre al fatto di non mettere in difficoltà gli autisti su un tema sociale particolarmente delicato».

La UilTrasporti si è rivolta, oltrre che all’azienda Gtm, al sindaco Nico Balice, all’assessore competente Enrico Miele e al dirigente Ulisse Fabbricatore.