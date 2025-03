Disturbi alimentari, in Molise interessano 22mila persone

TERMOLI. Disturbi alimentari, Vincenzo Niro: “Regione accompagnerà processo verso cure specialistiche”.

“Offerta terapeutica e supporto specifico per patologie importanti che riguardano migliaia di molisani: il percorso avviato per i Disturbi del Comportamento Alimentare in regione va avanti anche se la strada da percorrere è ancora lunga. Ringrazio Gea Medica per l’impegno che sta profondendo in questo ambito, così come tutte le altre strutture e centri che lavorano per la formazione di specialisti, penso al Centro di Salute Mentale di Termoli”.

Così il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale del Molise Vincenzo Niro, intervenuto su delega del presidente Roberti al convegno sul tema organizzato presso la Gea Medica di Isernia. Niro ha detto: “Convegno di qualità e momento di confronto concreto. In Molise sono circa 4000 i pazienti con Dca censiti dalla rilevazione del Ministero della salute, ma si parla di 22mila soggetti interessati, un numero enorme e preoccupante. Fondamentale dunque insistere sulla strada dei centri specialistici, così come si sta facendo in regione.

Accompagneremo come istituzioni questo percorso per fare in modo che chi soffre di tali patologie sia curato con grande professionalità e attenzione” ha concluso il Sottosegretario.

Proprio la Gea Medica di Isernia sta lavorando per garantire al Molise un Centro residenziale per il trattamento di tali disturbi, puntando su un modulo residenziale con una dotazione di 14 posti letto. L’iter segue attualmente la fase delle procedure di accreditamento.