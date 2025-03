«Donne contro donne: il lato oscuro del disprezzo digitale»

TERMOLI. Dalla lettura dei vari commenti sotto l’articolo della visita della Schlein in Molise emerge uno scenario desolante che rivela quanto sia ancora radicata la cultura dell’odio e del disprezzo online. Particolarmente inquietante è constatare come molti dei commenti più velenosi provengano proprio da altre donne, un fenomeno che solleva interrogativi profondi sulla solidarietà femminile e sull’interiorizzazione di pregiudizi patriarcali. I commenti si concentrano ossessivamente sull’aspetto fisico della Schlein, arrivando persino a “differenziarla nell’umido”, un’espressione che denota una disumanizzazione allarmante.

Il quadro è ancora più preoccupante quando ci si accorge che tra gli autori di questi commenti dispregiativi (evito volutamente il termine odio) ci sono anche figure, come docenti di scuola primaria, deputati a contribuire all’educazione dei futuri cittadini e che dovrebbero incarnare, subito dopo i genitori, i valori educativi fondamentali e fungere da modello positivo per le nuove generazioni.

Gli insegnanti hanno la responsabilità civile, etica e morale di educare e promuovere l’inclusione, valorizzando le diversità di ognuno come ricchezza e non come motivo di scherno. Le espressioni usate nei confronti della Schlein, nel caso specifico, non sono semplici manifestazioni di maleducazione, ma lasciano emergere la tossicità di una cultura che quasi normalizza l’attacco personale in sostituzione di un confronto, anche animato, sulle idee e programmi politici.

L’attuale società fa ancora tanta fatica ad accettare che una donna possa ricoprire ruoli importanti; l’ambiente politico non fa eccezione.

Le donne, anche in politica, continuano ad essere giudicate per il loro aspetto fisico, abbigliamento e/o vita privata, lasciando in secondo piano le loro competenze e proposte. “È bella? Allora per stare dove sta, ha soddisfatto i favori personali di qualcuno!” “È un cesso? E, per stare dove sta è figlia o parente di, sennò chi la prendeva!”

Ecco i soliti cliché che una donna è costretta a subire ogni volta, e il più delle volte da parte di persone appartenenti allo stesso genere: femminile. Comportamenti simili online non sono innocui, riflettono la realtà quotidiana, l’estensione di pregiudizi sociali ancora troppo radicati nel pensiero comune; non a caso fenomeni come bullismo e cyberbullismo sono in forte crescita anche tra gli adulti.

È ancora troppo lontano il principio di rispetto e valorizzazione delle differenze di ognuno. Forse resterà un’utopia l’idea di una società votata al rispetto della dignità umana come valore imprescindibile per una società che aspira a definirsi civile e democratica.

Lucia Lamanda