Dopo la devastazione di ladri e vandali: «In silenzio nel bosco lavato dalla pioggia»

CAMPOMARINO. Il Cea del bosco Fantine ha ospitato la giornata internazionale delle foreste.

Oggi, Ambiente Basso Molise ha dato il via alle celebrazioni della Giornata Internazionale delle Foreste 2025, coinvolgendo persone nell’esplorazione del bosco Fantine a Campomarino. La giornata uggiosa si è rilevata, per i presenti molto interessante dal punto di vista naturalistico.

E’ bello soprattutto inusuale, camminare tra gli alberi, nel silenzio del bosco lavato dalla pioggia.

Il bosco Fantine è un esempio vivente del nostro impegno per la protezione della natura e la promozione della biodiversità.

Il Cea Fantine si estende su 42 ettari di terreno, di cui a bosco oltre quattro ettari, configurandosi come un’oasi periferica che vanta la bellezza di oltre 313 specie arboree e la maggior parte formato dalla famiglia delle querce, 17 specie di farfalle, 22 specie di odonati oltre 150 specie di volatili e poi il lupo appenninico, l’istrice, il tasso, le volpi, il cinghiale, la testuggine di Hermann ed altri.

La celebrazione ha visto la partecipazione di un piccolo gruppo di amanti della natura che sono stati coinvolti in un’esperienza unica ed hanno avuto l’opportunità di scoprire e approfondire il legame tra piante forestali, uomo e animali e l’importanza di trovare un equilibrio tra tradizione e innovazione nella gestione sostenibile delle foreste.

Le foreste e gli alberi svolgono un ruolo cruciale nella vita di ognuno di noi, anche se la loro importanza è spesso trascurata. Oltre a fornire cibo, combustibile, fibre e lavoro, le foreste supportano la fertilità del suolo, proteggono le risorse idriche e offrono habitat per la biodiversità, compresi impollinatori vitali.

Tuttavia, sfide come la deforestazione, i cambiamenti climatici, gli incendi, i parassiti e l’uso non sostenibile delle risorse forestali limitano il potenziale delle foreste nel garantire la sicurezza vitale per ogni essere vivente.

L’evento ha messo in evidenza il legame tra natura e uomo e i servizi che le foreste ci regalano, per questo motivo, dobbiamo rispettare, apprendere, proteggere e conservare le nostre foreste per preservare la biodiversità.