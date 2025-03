Efficienza e innovazione energetica: fondi ai Comuni

TERMOLI. Energia: il viceministro Gava scrive ai Comuni, “Con 232 milioni promuoviamo efficienza e innovazione energetica”.

Il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava, ha inviato una lettera a tutti i Comuni italiani, per il tramite dell’Anci, per informarli dell’avvio del programma “C.S.E. 2025 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica”, che mette a disposizione 232 milioni di euro per interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici.

“Si tratta di una misura che nasce all’esito di un importante e personale lavoro che ho portato avanti con determinazione – dichiara il viceministro Gava – per garantire ai Comuni risorse concrete per la transizione energetica. Ho voluto informare direttamente tutte le amministrazioni locali, affinché nessun ente resti escluso da questa opportunità”.

A partire dall’8 aprile, i Comuni potranno negoziare con gli operatori economici presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), mentre dal 15 aprile sarà possibile compilare le istanze di concessione del finanziamento, in vista dell’apertura dello sportello per la presentazione delle domande fissata per il 5 maggio.

Il finanziamento coprirà l’intero importo dei costi ammissibili per interventi quali impianti fotovoltaici e solari termici, pompe di calore, sistemi di relamping, infissi ad alta efficienza e soluzioni ibride. “Questa misura – conclude Gava – rappresenta un passo concreto per accompagnare i Comuni verso un modello di sviluppo sostenibile, riducendo i consumi energetici e generando benefici economici e ambientali per i territori e i cittadini”.