Emarginazione sociale e diritto all’abitare: facciamo luce

TERMOLI. Torna il percorso di sensibilizzazione e attivazione comunitaria sul fenomeno della grave emarginazione e della condizione delle persone senza dimora “UNA LUCE PER … UNA COMUNITÀ SI-CURA”.

La prossima assemblea pubblica si terrà mercoledì 2 aprile alle 17 nei locali della Cgil Molise (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), in via Asia 3/G a Termoli. Al centro del confronto ci saranno le marginalità sociali e il diritto all’abitare.

Il diritto alla casa, oggi fortemente compromesso per tante donne e uomini, è come un simbolo dei nostri tempi: la sua mercificazione si intreccia con la precarietà lavorativa diffusa, con i tagli ai servizi sociali e sanitari, con i trasporti inadeguati, con le insufficienti politiche di integrazione delle persone migranti, con la cementificazione e la turistificazione dei territori, con politiche fiscali inique e con la crisi del sistema industriale italiano. Il deterioramento della casa da diritto a merce, in definitiva, incide pesantemente sul disagio economico e sociale già diffusi, rendendo più insicuri e inospitali anche i nostri territori.

La prossima assemblea di “UNA LUCE PER … UNA COMUNITÀ SI-CURA” sarà dunque un’occasione, parte di un percorso che vedrà ancora altre tappe, per rafforzare la coesione territoriale, connettere tra loro le esperienze solidali, analizzare i bisogni territoriali e costruire azioni locali per il riconoscimento dei diritti dei più impoveriti dalle molteplici crisi sistemiche che si susseguono negli anni.

Durante l’assemblea sarà allestito un punto di RACCOLTA SOLIDALE per le persone che beneficiano dei servizi della Città Invisibile. Chi vorrà potrà donare: