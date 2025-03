Farmaci abbandonati e abuso d’insulina, pericolo nascosto per la salute

TERMOLI. Sono state pubblicate delle foto da alcuni lettori sulla raccolta di farmaci scaduti e inutilizzati. La segnalazione all’apparenza poteva riguardare solo il contenitore stracolmo, con le varie medicine poggiate a terra o al di sopra della colonnina. Invece, con un’attenta analisi, abbiamo notato una scatola in bella vista di insulina Tresiba, destinata ai pazienti diabetici.

Chi scrive, sa bene cos’è l’insulina e a cosa serva, convivendo da 26 anni con questa malattia. Per questo è scattato il campanello d’allarme.

L’insulina è un farmaco vitale per chi soffre di diabete, una malattia cronica che compromette la capacità del corpo di regolare i livelli di zucchero nel sangue. Questo ormone, infatti, è essenziale per il trattamento del diabete, e senza di esso, le persone affette dalla condizione rischiano gravi complicazioni. Tuttavia, quando non viene utilizzato correttamente, l’insulina può diventare pericolosa, e non solo per i pazienti diabetici.

Negli ultimi anni, l’insulina è stata impiegata in modo improprio, soprattutto nel contesto del doping. Alcuni atleti, o chi cerca miglioramenti fisici, abusano di insulina con l’intenzione di ottimizzare la crescita muscolare. L’insulina agisce abbassando i livelli di glucosio nel sangue, e questo, in determinate circostanze, può aumentare la performance fisica. Ma l’uso non autorizzato di insulina è estremamente rischioso per chi non ha bisogno di questo farmaco.

L’abuso di insulina può portare a ipoglicemia, una condizione pericolosa caratterizzata da un abbassamento eccessivo dei livelli di zucchero nel sangue. I sintomi iniziali di ipoglicemia includono sudorazione, tremori, confusione, e se non trattata, può portare a svenimenti, danni cerebrali e, nei casi più gravi, alla morte. Proprio per questo motivo l’insulina deve essere utilizzata esclusivamente sotto stretto controllo medico, poiché il suo effetto sul corpo è potente e imprevedibile senza la supervisione di un professionista.

La “commercializzazione” di insulina per scopi dimagranti è un altro fenomeno allarmante. Negli ultimi anni, alcuni hanno cominciato a utilizzare l’insulina anche come strumento per perdere peso, alimentando una falsa convinzione che il farmaco possa accelerare la perdita di grasso. Esiste una tendenza crescente a vendere insulina in pillole, spesso acquistata illegalmente, con la promessa di “migliorare” la figura fisica senza considerare le gravi implicazioni per la salute.

Il problema di questa pratica è che l’insulina non è una “panacea” per il dimagrimento. Anzi, l’assunzione di insulina senza la necessità medica può innescare un circolo vizioso di pericoli per l’organismo. Quando una persona senza diabete assume insulina, la sostanza abbassa i livelli di glucosio nel sangue, e senza il controllo necessario, può causare un’ipoglicemia severa. L’effetto di questa condizione, come già accennato, può essere devastante, causando danni neurologici permanenti e addirittura la morte.

Anche se l’insulina non è un farmaco per dimagrire, alcuni individui, purtroppo, ricorrono a questa sostanza nella speranza di ottenere risultati rapidi e facili. Tuttavia, è essenziale sottolineare che non solo l’uso non autorizzato dell’insulina è pericoloso, ma anche la ricerca di scorciatoie per la perdita di peso attraverso pratiche illecite e non scientificamente fondate può avere conseguenze disastrose.

“Quindi, gente, quando dovete smaltire i farmaci, fatelo in modo corretto”.

Alberta Zulli