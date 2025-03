«Giù le mani dalla nostra città, la vicenda rifiuti fu da me sollevata già del 2013 alla Camera»

TERMOLI. Gli interessi della criminalità e le infiltrazioni sul nostro territorio sono un fatto assodato dai rapporti della Dia che semestralmente fotografano la pressione del malaffare in Italia. Solo poche ore fa abbiamo pubblicato la notizia sulla confisca avvenuta nel nostro territorio, con beni riconducibili a clan camorristici.

A intervenire, oggi, nel giorno dedicato alle vittime di mafia è stata l’ex parlamentare Laura Venittelli, che ha voluto – richiamando la stretta attualità – riproporre la battaglia che sollevò dall’ormai remoto 2013, quand’era alla Camera.

«In questi giorni “l’affaire rifiuti” nel Molise ed a Termoli stanno riempendo, per la presenza nell’indagine della Direzione distrettuale antimafia del Governatore Roberti, non solo le pagine dei giornali nazionali ma la discussione quotidiana nelle strade e luoghi di aggregazione della nostra città, che guarda, attonita, a quello che sta accadendo.

Sarà vero oppure No che la città di Termoli ed il Molise erano state scelte come “meta” di gruppi malavitosi per lo smaltimento e/o il traffico illecito di rifiuti, con la complicità di politici di alto rango? Questo non possiamo saperlo e ci auguriamo che non sia proprio così!

Tutti noi siamo preoccupati! Ho sentito più di qualcuno affermare: a Termoli i rifiuti pugliesi? A Termoli le presenze di malavitosi pronti a fare affari inquinando le nostre bellissime ed intatte campagne e l’aria che respiriamo?

L’Affaire rifiuti ci fa riflettere e ci preoccupa ed oggi, 21 marzo, nella giornata scelta per la commemorazione delle vittime della criminalità organizzata, il mio pensiero va a quello che negli anni, con la disattenzione di molti, è stata la terra di Molise.

Nel 2013 portai all’attenzione pubblica, con una mozione approvata dalla Camera dei deputati, la “questione dei rifiuti nel Molise” che al pari di altre piccole regioni italiane, era diventata la metà preferita di camorristi e casalesi nell’interramento dei rifiuti. Sicuramente non Le è sfuggito che da anni il Molise è terrà di “conquista” e di tanto abbiamo avuto la conferma il 31 ottobre 2013 quando fu reso pubblico il resoconto dell’audizione davanti alla Commissione bicamerale d’inchiesta sui rifiuti del pentito di camorra Carmine Schiavone -del 7 ottobre 1997- concernente lo sversamento e l’interramento illegale di rifiuti di ogni genere, anche tossici e nocivi, non solo nel territorio campano e nel basso Lazio, ma anche nel Molise, nello specifico in tutto il territorio del Matese e nelle zone vicino Isernia.

Il pentito Schiavone rivelò che il business dello smaltimento illecito di rifiuti pericolosi in una terra come il Molise, a bassa densità abitativa e con un territorio prevalentemente collinare, aveva trovato sempre nuovi sbocchi. Il meccanismo era semplice: nelle ore notturne gli scavatori preparavano le buche e i camion dei Casalesi le riempivano con i rifiuti tossici

Anche il rapporto Ecomafia 2005 e la stessa Direzione nazionale antimafia, nel 2008, definivano il Molise come «punto finale di arrivo per lo smaltimento di rifiuti pericolosi, ove occultare discariche abusive con la compiacenza di alcuni proprietari corrotti non era difficile».

Questo di oggi non vuol essere un semplice “ricordo” delle cose fatte e di quelle che sono state lasciate a metà, ma piuttosto uno sprone a restare, tutti noi che viviamo in questa terra, vigili per tutelare il nostro territorio… e con l’orgoglio della termolese che non si arrende mi sento di gridare a gran voce “Giù le mani dalla nostra città“, meritiamo qualcosa di più dell’economia legata alla Monnezza».