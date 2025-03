Giuseppe Pirozzi confermato nel direttivo del “Sied”

CAMPOBASSO. Il dottor Giuseppe Pirozzi confermato nel Consiglio Direttivo della Società Italiana di Endoscopia Digestiva (S.I.E.D.) dell’Abruzzo e Molise nel segno della continuità.

Unico molisano presente nelle assise da oltre 10 anni.

Rinnovati i vertici della Società Italiana di Endoscopia Digestiva (S.I.E.D.) dell’Abruzzo e Molise, l’Associazione che riunisce gli specialisti in Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia delle due regioni. Il dottor Giuseppe Pirozzi, dirigente Medico del Responsible Research Hospital, già Presidente per il triennio 2025-2028, è stato confermato come Consigliere nel segno della continuità,infatti la sua presenza all’interno dell’importante organismo è ormai consolidata da oltre dieci anni. Sarà anche l’unico che rappresenterà il Molise, mentre tutti gli altri componenti sono espressioni di realtà abruzzesi.

Il dottor Pirozzi è autore di numerosi articoli pubblicati su prestigiose riviste scientifiche, libri e abstract presentati a congressi nazionali ed internazionali. Formato e specializzato al Policlinico Gemelli di Roma, è uno degli allievi del professor Guido Costamagna, Direttore del Dipartimento di Scienze Gastroenterologiche, considerato uno dei maggiori esperti del settore. Rinnovati anche gli altri organi direttivi come Presidente è stato scelto Giacomo Rando, segretario sarà Lucia Cocomello, consiglieri saranno, oltre a Pirozzi, Angelo Milano e Stefano Fabiani.