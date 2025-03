Il primo nido di Fratino sulla costa molisana

COSTA MOLISANA. Primo nido di Fratino in Molise (Charadrius alexandrinus), a circa un mese dall’inizio del censimento 2025, è stato censito da “Maria” il primo nido con due uova. In verità il mese appena trascorso è stato prevalentemente costellato da cattivo tempo ma, l’importante era trovare il primo.

L’associazione Ambiente Basso Molise, attraverso il suo presidente Luigi Lucchese, sottolinea che «I segnali già c’erano tutti: l’arrivo di tantissimi Fratini già in dicembre, i primi litigi e le prime coppie che si formavano e soprattutto le prime “prove” di nido.

Adesso, nonostante l’utilizzo dei mezzi cingolati, usati con molto anticipo rispetto agli anni scorsi per la pulizia della spiaggia, bisogna lavorare per mettere in salvo sia i nidi che i pulli e bisogna farlo subito».