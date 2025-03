Il sindaco Boccardo: «Non c’è nessun silenzio, abbiamo risposto»

CASTELMAURO. Arriva puntuale la replica dell’amministrazione comunale di Castelmauro: «Staniamo le accuse diffamatorie della minoranza. Non c’è nessun silenzio, abbiamo risposto. Le accuse mosse dalla minoranza ai danni dell’immagine del Comune di Castelmauro sono smentite dai fatti che documenteremo anche al Prefetto. A dimostrazione che la trasparenza e l’onestà hanno sempre contraddistinto questa amministrazione e i suoi amministratori.

Restiamo meravigliati rispetto alle dichiarazioni trasmesse alla stampa dalla minoranza, difatti, non c’è stato nessun silenzio, gli uffici comunali competenti, gli unici preposti a poter rispondere per la problematica da loro sollevata, hanno risposto immediatamente e in totale libertà e autonomia, inviando note scritte esaustive e complete alle richieste della minoranza e al loro legale, documentando la correttezza dell’operato della pubblica amministrazione dei suoi dipendenti e assessori.

È falso quando si dice che non hanno ricevuto risposte, così come è stato accertato dagli uffici che la posizione tributaria dell’assessore ad oggi risulta regolare. Oltretutto, per evitare inutili strumentalizzazioni e accuse a mezzo stampa, bastava semplicemente leggersi le risposte tempestivamente inoltrate dal Comune e leggere attentamente il Regolamento Comunale per apprezzare la tempestività della risposta che è stata fatta pervenire nei tempi previsti dalle leggi.

Questa amministrazione continuerà ad andare avanti a testa alta avendo ricevuto la fiducia del popolo Castelmaurese e continuerà con impegno ad occuparsi dello sviluppo del territorio e a migliorare la qualità della vita dei concittadini, senza perdere tempo». Le parole del sindaco, Flavio Boccardo.