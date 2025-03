Il team dei cuochi molisani sarà premiato in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Dopodomani, mercoledì 12 marzo 2025, a partire dalle ore 10 circa, prese la sede del Consiglio Regionale del Molise, il presidente del Consiglio Regionale, Quintino Pallante, riceverà i cuochi molisani afferenti alla Federazione Italiana Cuochi sezione Molise, che hanno partecipato ai Campionati Italiani di Cucina e riscosso notevole successo portando a casa un numero copioso di medaglie. Un doveroso riconoscimento che avvicina la politica a un mondo, quello della ristorazione, che meriterebbe meritevole attenzione.

Lo rende noto il circuito dei “Borghi d’Eccellenza”: «La cucina italiana, prossima a essere dichiarata patrimonio dell’Umanità, è indice di biodiversità, estro, caparbietà conservativa. Il Molise primeggia senza ombra di dubbio. I recenti successi ottenuti in quel di Rimini ne dimostrano i grandissimi pregi. Una formazione continua applicata alla ricerca, hanno garantito il meritatissimo successo.

Da tempo si chiede di varare una legge a tutela della cucina molisana e dei suoi prodotti, non di certo tramite marchi che non consentono il traghettamento dei giusti valori in essa contenuti, quali quelli delle De.Co. che purtroppo proliferano, per fortuna senza gran successo, o di bollini dal valore della pura pubblicità politicamente accentratrice di false aspettative che dovrebbero certificare la bontà di ristoranti.

Organi preposti sono già sul piede di guerra per una battaglia per un giusto e vero riconoscimento e non di contentini che alimentano altra carta straccia non utile neanche a appiccare fuochi di speranza. Questo riconoscimento guidi la politica a servirsi di professionisti del settore, di porre in campo azioni mirate e riconducibili a un mondo che da secoli rende onore ai territori e alle filosofie di vita spesso ritenute vecchie e marginali, ma vero baluardo di libertà, concretezza e di vita. Il faro è stato acceso che non lo si spenda più!»