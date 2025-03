Inaugurata la nuova rotatoria sulla statale Bifernina

CAMPOBASSO. Il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, ha preso parte all’inaugurazione della rotonda sulla Statale Bifernina, nei pressi della Zona Industriale di Lucito. Con il Presidente, presenti gli assessori Michele Marone, Salvatore Micone e Gianluca Cefaratti, con i consiglieri regionali Armandino D’Egidio, Stefania Passarelli e Fabio Cofelice.

Il progetto favorisce la viabilità locale, contribuendo allo sviluppo della zona industriale e delle attività presenti in loco.

“Questa opera rappresenta uno snodo importante per l’area e i Comuni di Petrella Tifernina, Lucito e degli altri Comuni dell’area – ha affermato il Presidente Francesco Roberti – dalla Bifernina potranno essere raggiunti più facilmente i centri collegati ad essa, in piena sicurezza e con tempi più celeri. Si è intervenuti nell’area industriale di Lucito, dove si sta lavorando per favorire nuovi investimenti di industrie che possano insediarsi in questa zona. Con l’Anas presente all’inaugurazione e parte in causa dei lavori della rotonda, c’è grande sintonia per tutte le istanze a cui dare risposta, così come era già avvenuto il giorno prima dell’inaugurazione, a Roma, relativamente al Ponte Anacoreta, meglio conosciuto come il Ponte dello Sceriffo. La Regione Molise sta lavorando in sinergia con tutti gli enti preposti, affinché si diano risposte celeri alle istanze aperte da anni”.

“Il ringraziamento per la rotonda inaugurata vanno al sindaco di Castellino del Biferno, Enrico Frantangelo, e al sindaco di Lucito, Tiziana Franceschini, e per il Comune di Lucito anche all’amministrazione uscente guidata da Giovanni Marasca, che hanno creduto e lavorato a quest’opera insieme ad Anas e Regione Molise”.