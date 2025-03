Inciviltà sotto il Castello Svevo

TERMOLI. Ennesimo episodio di inciviltà urbana a Termoli. Nella scarpata sotto il Castello Svevo, uno dei simboli della città, è stato abbandonato un ventilatore, gettato senza alcun rispetto per le regole e il decoro urbano.

Invece di portarlo all’isola ecologica o prenotare il ritiro gratuito tramite il numero verde, qualcuno ha pensato bene di disfarsene in modo sbrigativo e incivile.

Episodi come questo non sono rari e spesso si tende a puntare il dito contro l’amministrazione o la ditta di raccolta, quando invece la responsabilità è solo di chi calpesta le regole del vivere civile.

Un altro esempio? In pieno centro, in Corso Vittorio Emanuele III, una deiezione canina lasciata sul marciapiede ha costretto i passanti a fare slalom per evitarla. Qui la colpa non è certo degli animali, ma dei loro padroni, che con la stessa negligenza di chi ha gettato il ventilatore ignorano il rispetto per gli altri e per la città.

Segni di inciviltà che danneggiano l’immagine di Termoli e che dovrebbero far riflettere su un senso civico spesso dimenticato.

Michele Trombetta