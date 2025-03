Indulgenza plenaria quotidiana al Santuario di San Timoteo

TERMOLI. La Parrocchia Santuario di San Timoteo è stata designata Chiesa Giubilare, un riconoscimento di grande valore spirituale in vista del Giubileo 2025. Questo significa che, per tutto il periodo giubilare, sarà possibile ottenere l’indulgenza plenaria ogni giorno, un dono straordinario concesso dalla Chiesa per la remissione delle pene dovute ai peccati già confessati.

L’indulgenza può essere applicata non solo per sé stessi, ma anche a beneficio di un proprio caro defunto, offrendo così un’opportunità di suffragio per le anime che attendono la pienezza della misericordia divina. Un gesto di amore e di fede che rafforza il legame tra chi è ancora in cammino e chi ha già lasciato questa vita.

Per rendere più accessibile il sacramento della Riconciliazione, la parrocchia ha previsto diverse possibilità per i fedeli. Sarà possibile confessarsi in qualsiasi momento su appuntamento, contattando direttamente il parroco (338 6258160) o il vicario parrocchiale (348 5283747). Inoltre, i sacerdoti saranno disponibili prima di ogni celebrazione eucaristica, sia in chiesa che presso l’ufficio parrocchiale.

Sono stati inoltre stabiliti momenti settimanali dedicati alla confessione:

Il lunedì e il mercoledì in mattinata, rispettivamente con don Benito e don Sergio.

e il in mattinata, rispettivamente con don Benito e don Sergio. Il giovedì pomeriggio , con entrambi i sacerdoti disponibili.

, con entrambi i sacerdoti disponibili. Il venerdì mattina, ancora con don Sergio.

Questa designazione come Chiesa Giubilare rappresenta un’opportunità unica per tutti i fedeli che desiderano riconciliarsi con Dio, ricevere la sua grazia e, al tempo stesso, offrire un aiuto spirituale ai propri cari defunti. Un’occasione da vivere con fede e consapevolezza in preparazione al Giubileo.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale della parrocchia www.santimoteotermoli.it o scrivere a info@santimoteotermoli.it.