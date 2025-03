Intercettazioni “pubbliche”, l’avvocato Prencipe: «Nessun contatto con la criminalità organizzata»

TERMOLI. Prosegue anche oggi la ‘saga’ della pubblicazione di intercettazioni che “Repubblica” sta dando in pasto ai lettori, in merito all’inchiesta della direzione distrettuale antimafia della Procura di Campobasso, che vede indagato il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, con la moglie Elvira Gasbarro, assieme ad altri 45 soggetti (tra persone e società).

Dopo l’evidenza data ieri dalla stampa nazionale, l’unica voce sin qui pervenuta dagli ambienti vicini al Governatore è stata quella dell’avvocato Mariano Prencipe, tra i difensori di Roberti in questa vicenda, rilasciate all’agenzia di stampa Ansa.

“Le notizie uscite sulla stampa contengono diverse e importanti imprecisioni. Sono inoltre fuorvianti perché non esiste nessun contatto di alcun tipo con nessuna criminalità organizzata. Anche la pubblicazione di singole intercettazioni decontestualizzate non è un buon servizio per l’informazione. Possiamo solo auspicare che questi articoli non condizionino la serenità di chi deve giudicare”.