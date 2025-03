«Intitolare questa scuola a Sammy Basso è un omaggio alla sua vita e al suo spirito indomabile»

MONTENERO DI BISACCIA. Montenero di Bisaccia si è trasformato in un palcoscenico di emozioni indimenticabili. Oggi, l’Omnicomprensivo ha preso il nome di Sammy Basso, un giovane che, con la sua straordinaria forza di vita, ha scritto una pagina indimenticabile di resilienza e passione per la conoscenza. Una cerimonia che resterà nei cuori di chi c’era, un momento che ha toccato l’anima di tutti i presenti. La cerimonia si è svolta nella sala consiliare del Comune.

Sammy Basso, nato il 1° dicembre 1995 a Schuio è stato un giovane affetto da progeria, una rara malattia genetica che causa un invecchiamento precoce e accelera il processo di invecchiamento. Nonostante la sua condizione, Sammy è diventato un simbolo di forza e determinazione, impegnandosi in prima persona per sensibilizzare il pubblico su questa patologia e, più in generale, sulle sfide che affrontano le persone con malattie rare. Ha intrapreso un percorso di studi in biotecnologie, con l’ambizione di aiutare gli altri, dimostrando che la passione per la conoscenza non ha limiti. Sammy è morto prematuramente il 5 ottobre 2024, ma la sua eredità continua a vivere attraverso il suo impegno e il suo esempio di vita.

La dirigente scolastica, professoressa Luana Occhionero, ha aperto la cerimonia con un discorso che ha fatto vibrare le corde più intime. Con voce ferma e colma di emozione, ha ringraziato tutti i partecipanti, ma soprattutto la famiglia Basso, che non era lì solo come genitori, ma come simbolo di un amore infinito e di una battaglia mai persa. I genitori di Sammy, accompagnati dall’Associazione AIPROSAB, sono stati il cuore pulsante di un evento che ha celebrato non solo la memoria di un ragazzo, ma un intero movimento di speranza.

Oltre alla famiglia Basso, sono intervenuti anche figure istituzionali di grande rilevo, come il presidente della Regione Francesco Roberti, la direttrice scolastica Maricetta Chimisso, il prefetto Michela Lattarulo, l’eurodeputato Aldo Patriciello che con la loro presenza hanno sottolineato l’importanza dell’evento e l’impegno delle istituzioni a supporto di iniziative di inclusione e solidarietà. Non sono mancati altri esponenti politici che hanno voluto rendere omaggio alla memoria di Sammy e al suo straordinario esempio.

Collegato da remoto, a causa di problemi di salute, il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara che è intervenuto alla fine della cerimonia.

Le parole della dirigente hanno avuto un’intensità che ha colpito tutti: “Intitolare questa scuola a Sammy Basso significa rendere omaggio non solo alla sua straordinaria vita, ma al suo spirito indomabile. Sammy ha visto nella scuola non solo un luogo di apprendimento, ma un rifugio, una luce che ha acceso in lui la passione per la conoscenza, anche quando le tenebre sembravano oscurare tutto”.

Un momento particolarmente emozionante della cerimonia è stato quando gli studenti della scuola hanno suonato l’inno nazionale, regalando a tutti i presenti un attimo di forte coesione e partecipazione. La musica, simbolo di unità e speranza, ha reso ancora più speciale questo evento, riempiendo l’aria di un sentimento di appartenenza e orgoglio per la comunità scolastica. La partecipazione “straordinaria” dei bimbi dell’infanzia ha dato un tocco ancora più emozionante, con l’Inno alla Gioia.

“La scuola- ha sottolineato Occhionero, è stata la chiave che ha aperto a Sammy un mondo di opportunità, nonostante le barriere imposte dalla malattia. La sua presenza qui, oggi, è il simbolo di come l’istruzione possa abbattere ogni muro, di come un ragazzo, con il coraggio e la determinazione, possa diventare esempio per tutti, indipendentemente da ciò che la vita gli ha riservato”.

La dirigente ha invitato tutti a riflettere su quello che Sammy ci ha lasciato: “La sua vita non è stata una lotta contro qualcosa, ma una lotta per qualcosa: la bellezza della vita stessa. Sammy ci ha insegnato che ogni difficoltà è solo un passo in più verso la realizzazione di noi stessi, e che la scuola non è mai solo un luogo fisico, ma un faro che ci guida verso la crescita, verso il futuro”.

Questa giornata non è stata solo un atto formale, ma un momento in cui la scuola di Montenero ha voluto dire a tutti, soprattutto ai suoi studenti, che ogni sogno è possibile, che ogni sfida è superabile, che la vita, pur nelle sue difficoltà, è sempre da abbracciare con amore e speranza. È stato un invito a guardare oltre la realtà quotidiana, a pensare che, come Sammy, ognuno di noi può fare la differenza.

La presenza della sindaca Simona Contucci, dei collaboratori scolastici e della direttrice Maria Chimisso e del vescovo Claudio Palumbo ha dato ulteriore valore a un evento che ha trascinato tutti in un abbraccio collettivo di emozioni. Un segno di speranza che, anche nelle piccole realtà periferiche, l’istruzione è la vera forza per costruire un futuro migliore.

In quella scuola che da oggi porta il nome di Sammy Basso, ogni angolo racconta una storia di vita e coraggio. E, mentre il nome di Sammy risuona nei corridoi, gli studenti di oggi si sentono chiamati a portare avanti il suo testamento di vita: un invito a non arrendersi mai, a lottare sempre, a credere nel potere della conoscenza.