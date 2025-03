TERMOLI. Venerdì 21 marzo alle ore 17:30 al Cinema Sant’Antonio a Termoli è stata convocata dal “Comitato spontaneo liberi cittadini contro la Mafia”, promosso dall’avvocato Simone Coscia, una manifestazione pubblica dal titolo “Io dico NO alla Mafia” a favore della legalità e contro ogni forma di criminalità a seguito dei gravissimi fatti evidenziati dalla Magistratura inquirente, circa la presenza nel basso Molise di associazioni di stampo mafioso.

La manifestazione è convocata nella ricorrenza della “giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime della mafia” e vuole essere un momento di partecipazione collettiva, libero dalle appartenenze politiche. Senza bandiere di partito e senza promotori che abbiano bisogno di rivendicare una qualche visibilità, ma con il solo desiderio di mettere a disposizione della comunità un momento di partecipazione collettiva. Una manifestazione, dunque, sinceramente pubblica, perché aperta a tutti, per tutti, di tutti. Una manifestazione con unico obiettivo: dire no alla Mafia.

Modalità di partecipazione

Chiunque può aderire. Soprattutto chi in cuor suo ha già detto “No alla Mafia” e ora lo vuole dire pubblicamente insieme a tanti altri liberi cittadini. Possono partecipare semplici elettori, parlamentari, esponenti delle istituzioni, figure pubbliche, rappresentati di associazioni, sindacati, partiti, purché disposti a dismettere per un giorno i colori della propria parte e vestire il giallo monocromo scelto come colore della manifestazione. Ciascun partecipante, iscrivendosi, avrà a disposizione tre minuti di parola. Dal palco del Cinema Sant’Antonio potrà esprimere la propria riflessione contro la Mafia in una catena di interventi. Non è prevista nessuna scaletta istituzionale con interventi programmati. Sarà seguito l’ordine di prenotazione registrate sul sito Internet messo a disposizione per la partecipazione e l’intervento.

“Io dico NO alla Mafia”.

Diciamolo tutti insieme.

Aderisci, prenota il tuo intervento.