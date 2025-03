La ‘campana del dovere’ in ricordo di Giulio Rivera

CAMPOBASSO-GUGLIONESI. Nell’ambito delle celebrazioni in programma per l’anniversario della strage di Via Fani a Roma, in cui persero la vita gli uomini della scorta dell’onorevole Aldo Moro, lunedì 17 marzo, alle ore 09.00, presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Campobasso si terrà una cerimonia in ricordo della Guardia di Pubblica Sicurezza Giulio Rivera, ucciso nell’attentato, a cui la Scuola è intitolata.

Per onorare il suo ricordo, la Polizia di Stato di Campobasso, in collaborazione con l’Antica Fonderia Marinelli di Agnone, ha ideato la realizzazione di una “Campana del Dovere”, che verrà posizionata nella Piazza d’Armi dell’Istituto di formazione per rievocare in modo solenne la memoria di coloro che hanno sacrificato la vita nell’assolvimento del proprio dovere.

L’inaugurazione è stata preceduta nel pomeriggio di ieri 7 marzo, dalla fusione della campana presso la Fonderia Marinelli, a cui hanno assistito il Questore di Campobasso ed il Questore di Isernia, insieme al Direttore della Scuola di Polizia ed al Cappellano provinciale che ha impartito la benedizione.

L’iniziativa, organizzata dalla Direzione della Scuola e dai frequentatori del 19° Corso per Allievi Vice Ispettori, rappresenta un tributo al dovere di fedeltà che contraddistingue il percorso di chi impegna la propria vita al servizio del Paese e delle Istituzioni democratiche, proprio come Giulio Rivera, ricordato sempre con orgoglio e riconoscenza.