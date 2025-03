PORTOCANNONE. La nuova scuola di Portocannone è realtà. Dopo anni di lavoro e anche di difficoltà, nella mattinata di oggi, sabato 8 marzo, c’è stato, finalmente, il taglio del nastro. Un momento di grande emozione e soddisfazione per la comunità, che ha visto concretizzarsi un progetto tanto atteso, simbolo di resilienza e di un impegno collettivo che ha unito amministrazione, famiglie, e cittadini.

Alla cerimonia erano presenti il presidente della Regione Molise Francesco Roberti, gli assessori regionali Gianluca Cefaratti e Michele Marone, il presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante, il consigliere di minoranza regionale Vittorino Facciolla, la direttrice dell’Usr Maricetta Chimisso, la dirigente scolastica Immacolata Lamanna, i sindaci del basso Molise, l’onorevole Elisabetta Lancellotta, il parroco don Fernando Manna e il vescovo della diocesi Termoli-Larino monsignor Claudio Palumbo, a testimonianza dell’importanza dell’evento e della solidarietà delle istituzioni verso la comunità.

Il sindaco di Portocannone, Francesco Gallo, ha annunciato con entusiasmo l’inaugurazione dell’edificio scolastico che, dopo essere stato dichiarato inagibile a seguito del sisma del 2018, è stato completamente ristrutturato e reso sicuro. Il percorso che ha portato alla realizzazione della scuola è stato lungo e impegnativo, ma oggi rappresenta una vittoria per tutti.

La scuola di via Jovine, prima ancora del terremoto del 2018, versava in uno stato di evidente degrado. Le infiltrazioni d’acqua e la struttura obsoleta avevano reso inutilizzabili molte aule e la palestra. L’amministrazione comunale che ha governato il periodo 2017-2022 ha intrapreso fin da subito azioni per affrontare le gravi criticità, ottenendo un primo finanziamento di 1 milione di euro per i lavori di messa in sicurezza. Tuttavia, l’evento sismico ha reso necessari ulteriori interventi, dando il via a una serie di lavori per il consolidamento sismico dell’edificio, grazie a un finanziamento di oltre 1 milione di euro da parte del Ministero dell’Istruzione.

Il processo di ristrutturazione si è trovato ad affrontare nuovi ostacoli. Durante la fase avanzata dei lavori, sono emerse ulteriori problematiche strutturali che hanno reso necessario un intervento più radicale per garantire la sicurezza dell’edificio. La revisione del progetto iniziale ha comportato l’utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive, con un contributo di 430.000 euro per il consolidamento sismico e altri fondi destinati all’efficientamento energetico e alla ristrutturazione della palestra.

Non solo sicurezza, ma anche un ambiente moderno e funzionale per la formazione delle nuove generazioni. La nuova scuola ospita ora l’Asilo Nido, la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, tutti riuniti in un unico plesso che include anche una palestra e un campo di calcetto. Il progetto ha permesso di creare uno spazio educativo completo e innovativo, pensato per offrire ai bambini e ai ragazzi di Portocannone un ambiente sicuro e stimolante.

Il sindaco Gallo ha espresso gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa impresa. Un ringraziamento particolare è andato alla dirigente scolastica Immacolata Lamanna, che ha sostenuto l’amministrazione e ha compreso le necessità della comunità. Anche il lavoro dei progettisti, dei tecnici, dei lavoratori delle imprese edili e degli operai comunali è stato fondamentale per il completamento dell’opera.

Infine, un gesto simbolico di grande valore: la scuola è stata intitolata alla memoria di Raffaele Beatrice, grazie alla generosità del concittadino che ha voluto dedicare l’edificio a suo padre, rendendo così la scuola ancora più vicina alla comunità.

Con l’inaugurazione della nuova scuola, Portocannone guarda al futuro con ottimismo. Non solo un nuovo edificio, ma anche un segno tangibile dell’impegno collettivo e del senso di comunità che ha animato la realizzazione di questo progetto. La scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma anche un simbolo di unità e di crescita per tutta la comunità.