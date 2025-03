La primavera “fatica” a farsi spazio: piogge, vento e allerta gialla-arancione

TERMOLI. “Marzo pazzerello, guarda il sole e prendi l’ombrello”. Una tipica filastrocca che racchiude davvero tutto ciò che sta accadendo in questi giorni sul Molise. La primavera è arrivata da qualche giorno, ma con sé ha portato un clima decisamente imprevedibile: piogge abbondanti, venti forti e un abbassamento delle temperature. Le giornate miti e soleggiate, tipiche di questa stagione, hanno lasciato il posto a un’ondata di maltempo che già sta interessando la regione.

Oggi, mercoledì 26 marzo, una perturbazione proveniente dal Mar di Corsica (fonte 3B Meteo) ha portato piogge intense e temporali, con accumuli di pioggia che colpiscono particolarmente la costa e le zone interne. Le precipitazioni, diffuse su tutto il territorio, sono accompagnate da un vento in rinforzo, che soffia da nord e nord-ovest.

Inoltre, è stata diramata un’allerta meteo. La Protezione Civile ha emesso un allarme giallo per temporali in tutta la regione, valido fino alle 23:59 di oggi, 26 marzo, e un allarme arancione per pioggia, che entrerà in vigore da giovedì 27 marzo. Le autorità raccomandano massima attenzione, in particolare per le possibili difficoltà nelle zone più vulnerabili.

Le condizioni meteo instabili proseguiranno anche nelle prossime ore, con un calo delle temperature che renderà l’aria più fresca e l’atmosfera decisamente più autunnale che primaverile. Il mare è già mosso, e le previsioni suggeriscono che il maltempo continuerà anche nei giorni successivi, con possibili piogge fino al weekend.