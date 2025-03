La proroga:riscaldamenti accesi negli edifici pubblici e scuole fino al 5 aprile

TERMOLI. Proroga del riscaldamento negli edifici pubblici e nelle scuole fino al 5 aprile 2025.

Il Comune di Termoli, guidato dal Sindaco Nicola Antonio Balice, ha emesso un’ordinanza straordinaria per affrontare le temperature rigide che persistono sul territorio. Con l’ordinanza n. 97 del 31 marzo 2025, viene autorizzata la proroga dell’accensione degli impianti di riscaldamento negli edifici pubblici e negli istituti scolastici fino a sabato prossimo, 5 aprile 2025.

Le ragioni della decisione

L’ordinanza si basa sulla necessità di garantire un ambiente confortevole e sicuro per studenti, insegnanti e personale pubblico, considerando il sensibile abbassamento delle temperature. Questo provvedimento, sebbene in deroga rispetto al calendario standard, consente l’attivazione degli impianti per un massimo di cinque ore giornaliere.

Le disposizioni principali

Gli impianti possono essere attivati nelle ore più fredde della giornata, con l’obbligo di mantenere la temperatura entro i 20°C, con una tolleranza massima di 2°C.

Le violazioni delle norme stabilite comporteranno sanzioni penali e amministrative.

Un impegno per la comunità

L’Amministrazione Comunale ha disposto che l’ordinanza venga comunicata a tutte le autorità competenti e pubblicata online per la massima trasparenza. Questo intervento sottolinea l’attenzione del Comune per il benessere dei cittadini, affrontando con prontezza le esigenze climatiche impreviste.