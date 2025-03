Le parole di De Luca nell’ultimo saluto a don Matteo

PETACCIATO. C’erano quasi tutti per l’ultimo saluto a don Matteo Moccia, Parroco Emerito di Petacciato, che venerdì sera, intorno alle 18, ha lasciato questa vita presso l’ospedale San Timoteo di Termoli.

Fin dalla prima mattinata di ieri, il feretro, giunto da Termoli, fu collocato al centro della navata della chiesa Madre di San Rocco, situata in Viale Pietravalle, allestita come camera ardente, per permettere ai fedeli, petacciatesi e non, di rendere omaggio al caro don Matteo. In attesa del rito funebre, la presenza incessante dei partecipanti parlava di un affetto profondo e sincero.

Al momento dell’inizio della cerimonia, con don Mario Colavita, parroco di Petacciato, si erano raccolti il nuovo vescovo, Claudio Palumbo, e, come previsto, monsignor Gianfranco De Luca, che fino a sabato scorso aveva guidato per 18 anni il servizio pastorale nella Diocesi. Erano presenti, inoltre numerosi presbiteri diocesani – tra cui don Benito Giorgetta, Don Gianfranco Mastroberardino (ex parroco di Petacciato), don Silvio Piccoli, Padre Enzo Ronzitti, Don Marcello Paradiso, Don Elio e Don Giuseppe – insieme ai sindaci di Petacciato, Di Pardo, e di Montecilfone, paese natale di Don Matteo, Manes. L’omelia di monsignor Gianfranco De Luca, che conosceva intimamente la figura di Don Matteo è stata particolarmente toccante:

“Don Matteo, per la comunità petacciatese, è stato non solo un pastore, ma anche un padre, un fratello, un amico. I suoi 50 anni da Parroco e i 20 anni di servizio, forse la missione più importante della sua vita, ha saputo farsi ascoltare, tanto che da questa piccola comunità sono nate tre vocazioni, testimonianza del suo immenso impatto.”

Al termine del rito, i due sindaci hanno voluto ricordare l’immagine di un grande sacerdote, capace di infondere amore e dedizione a Petacciato come anche a distanza, riversato con intensità per il suo amato paese d’origine, Montecilfone.

Poi, sotto una leggera pioggerellina, don Matteo, dopo aver ricevuto la benedizione, è stato accompagnato al carro funebre. Tra le braccia di una folla commossa e applaudente, ha così salutato la sua cittadina che lo aveva riverito e amato per oltre 60 anni, per poi riposare nella tomba di famiglia nel cimitero di Montecilfone.

La cittadina bassomolisana di Petacciato, senza don Matteo, apparirà indubbiamente più vuota.

