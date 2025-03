L’inchiesta e le ‘carte’, cosa dice Antonio Di Pietro

TERMOLI. Incalzato durante le interviste a margine della conferenza stampa di stamani in materia di ricorso sul disavanzo sanitario, l’ex Pm per antonomasia, Antonio Di Pietro, ha espresso un concetto chiaro, frutto della sua esperienza maturata nei decenni, in tutti i ruoli.

«Sono abituato a leggere le carte per esprimere un giudizio e soprattutto sentire le due campane; ad oggi leggo un stillicidio sui giornali, ma non ho letto le carte processuali soprattutto non ho letto la versione di tutti i protagonisti della vicenda».