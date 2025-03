Linea elettrica più affidabile, il progetto al Sinarca

TERMOLI. È innegabile, negli ultimi anni davvero numerose sono state le segnalazioni di distacchi di fornitura di energia elettrica, che spesso hanno comportato anche disagi e danni.

E-distribuzione sta progressivamente adeguando le linee, gradualizzandole anche rispetto all’esigenza di standardizzare e stabilizzare il flusso di energia elettrica proveniente dalle fonti rinnovabili.

Un progetto importante, inserito in un piano nazionale, che risponde ai criteri imposti da Arera, riguarderà il territorio del Comune di Termoli, con il potenziamento della cabina primaria del Sinarca, attraverso cui migliorare la qualità della distribuzione di ‘corrente’ alle utenze domestiche e commerciali.

Negli ultimi anni, il panorama della distribuzione elettrica ha subito cambiamenti significativi, imponendo ai distributori elettrici nuove sfide per garantire la sicurezza e l’affidabilità del servizio. L’Italia, in linea con le politiche europee e grazie al supporto del PNRR e dei fondi REPowerEU, sta implementando strategie mirate alla ripresa economica, all’indipendenza energetica e alla decarbonizzazione. In questo contesto, il potenziamento delle infrastrutture di rete diventa cruciale per evitare colli di bottiglia nel processo di transizione energetica.

Il Progetto di Ampliamento della CP SINARCA a Termoli

Tra gli interventi strategici nel territorio molisano rientra l’ampliamento della Cabina Primaria CP SINARCA nel comune di Termoli, promosso da E-Distribuzione S.p.A. e rientrante nei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’iniziativa mira a migliorare la qualità del servizio elettrico attraverso il potenziamento delle apparecchiature e delle infrastrutture, garantendo una maggiore capacità di gestione della domanda e della produzione distribuita di energia.

Gli Interventi Previsti

Secondo il documento progettuale realizzato da IQT Consulting S.p.A., il progetto prevede:

Potenziamento e aggiunta di nuove apparecchiature elettromeccaniche AT e MT .

. Ampliamento dei percorsi delle tubazioni per MT, BT e fibra ottica .

. Installazione di un nuovo trasformatore AT-MT da 150/20 kV con potenza di 25 MVA.

da 150/20 kV con potenza di 25 MVA. Aggiornamento del sistema di protezione e controllo con nuove protezioni BT della serie A3 in fibra ottica.

con nuove protezioni BT della serie A3 in fibra ottica. Potenziamento del quadro MT con l’aggiunta di 8 nuovi quadri di linea .

. Realizzazione di nuove opere civili, tra cui la creazione di cavidotti, piazzole per nuove apparecchiature e miglioramenti alla rete di messa a terra.

Impatti e Benefici del Progetto

L’opera, inserita nel programma di sviluppo della rete elettrica nazionale, rappresenta un intervento strategico che apporterà numerosi benefici:

Maggiore affidabilità del servizio elettrico per le utenze locali e industriali.

elettrico per le utenze locali e industriali. Riduzione del rischio di congestione della rete , grazie all’aumento della capacità di gestione della domanda.

, grazie all’aumento della capacità di gestione della domanda. Adeguamento dell’infrastruttura ai nuovi carichi energetici , in particolare per supportare la diffusione delle fonti rinnovabili e della mobilità elettrica.

, in particolare per supportare la diffusione delle fonti rinnovabili e della mobilità elettrica. Resilienza agli eventi meteo estremi, grazie al miglioramento dell’infrastruttura e all’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate.

Normative e Autorizzazioni

Il progetto è stato sviluppato nel rispetto delle normative tecniche e legislative vigenti, tra cui:

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e modifiche successive.

e modifiche successive. Norme CEI per la progettazione e realizzazione degli impianti elettrici .

. Regolamenti ARERA, per garantire la conformità alle direttive del settore.

Inoltre, la società E-Distribuzione ha richiesto alla Regione Molise l’autorizzazione per dichiarare l’opera di pubblica utilità, urgente e indifferibile ai sensi della L.R. n. 28/2006 e del DPR n. 327/2001.

Conclusioni

L’ampliamento della Cabina Primaria CP SINARCA rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo energetico del Molise, consentendo una gestione più efficiente e sostenibile della rete elettrica. Grazie al finanziamento del PNRR e all’impiego di tecnologie innovative, il progetto contribuirà in modo significativo alla transizione energetica nazionale, rafforzando la capacità infrastrutturale e migliorando la qualità del servizio per cittadini e imprese.