L’Olivicoltura sociale molisana fa scuola a Trieste

TERMOLI. L’Olivicoltura sociale, nata in Molise grazie ai progetti della Cooperativa sociale Kairos di Termoli, ancora una volta protagonista a Olio Capitale 2025, il più importante salone dell’extravergine in programma a Trieste dal 14 al 16 marzo. Interverrà il presidente della Kairos Nicola Malorni, relatore al Convegno Inaugurale che si terrà venerdì 14 marzo alle 11, Hall 27, Sala Illy, “Nutrire il Corpo: l’Olio Evo fonte di salute, gusto e benessere”. Con lui anche: il prof. Luca Toschi, Fondatore e Presidente del Centro Ricerche “scientia Atque usus” per la Comunicazione Generativa ETS e Direttore del Generative Communication Lab (Fondazione PIN – Polo di Prato / Università di Firenze); Natalia Rosso, Group Leader Masld Unit FIF (Fondazione Italiana Fegato); Peppone Calabrese, Conduttore Linea Verde Rai 1; Margherita Granbassi, Conduttrice Lina Verde Rai 1 e Olimpionica di scherma. Nicola Malorni interverrà con la relazione “La Mindfulness tra gli olivi “ per presentare in anteprima nazionale i primi dati della ricerca della Cooperativa sociale Kairos sulla Meditazione ed altri interventi psicoterapeutici mediati dalla Realtà aumentata negli uliveti.

Il suo commento: «Riteniamo, sulla base dei dati di ricerca fin qui ottenuti, che la meditazione mediata dalla Realtà Aumentata con l’olivo Fausto di Guardialfiera sia in grado di stimolare una regolazione del Sistema neuro-endocrino mediante interventi Mindfulness based e Polyvagal Informed. Tenuto conto delle più recenti ricerche in ambito neuro-scientifico, e in particolare della teoria Polivagale del ricercatore statunitense Stephen Porges, sosteniamo il potere benefico di interventi psicologici a valenza terapeutica negli uliveti basato sull’attivazione del ramo Ventro-Vagale (per la precisione il X nervo cranico o Nervo Vago) del Sistema Nervoso Autonomo: attraverso pratiche meditative in contesti naturali, mediati da un “olivo” capace di parlare grazie alla Realtà Aumentata, riusciamo a stimolare il cosiddetto “freno vagale” (assicurato appunto dal Nervo Vago) sul Sistema Nervoso Simpatico, responsabile di stati abnormi di Ansia, Depressione e distress. Sono molto interessato, come analista e come ideatore e promotore dell’olivicoltura sociale, ad approfondire le connessioni tra la dimensione neuroendocrina della nostra salute e i nostri stili di vita».

Dalla scorsa estate sono state avviate in Molise iniziative per la diffusione in tutto il Paese del Protocollo Mbsr mediato dalla Realtà Virtuale ed Aumentata negli uliveti, a cura della Kairos. Il progetto Tocc prevede infatti per i prossimi tre anni una disseminazione sul territorio nazionale della sperimentazione attuata per l’innovazione digitale in olivicoltura sociale. Ed Olio Capitale è il primo grande appuntamento a caratura nazionale per un progetto che promette interessanti rivelazioni.