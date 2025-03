Luoghi per celebrare matrimoni e unioni civili: il Comune farà lo sconto

TERMOLI. Uno stimolo di natura economica, sotto forma di ‘scontistica’, quella che l’amministrazione comunale ha previsto con delibera di Giunta per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili, tariffario in vigore dall’8 settembre 2023.

In questa fase, è volontà dell’Amministrazione comunale ridurre alcune tariffe da introitare nelle casse comunali, omnicomprensive di costi, spese e oneri, al fine di rendere maggiormente fruibili i siti per le celebrazioni a pagamento, incrementandone l’attrazione.

Negli obiettivi, la riduzione delle tariffe può consentire maggiore adesione all’individuazione dei siti esterni.

E’ ritenuta equa e sostenibile la riduzioni tariffaria per le celebrazioni presso il castello svevo, di 100 euro nei giorni feriali, sia per almeno un celebrando residente, sia per i non residenti, ridefinendola, corrispondentemente, in 300 e 400 euro, mentre nei giorni non lavorativi, la riduzione di 100 euro, per almeno un celebrando residente e di 200 euro per i non residenti, rideterminandole rispettivamente in 400 e 500 euro.

Le riduzioni tariffarie per il sito sull’arenile e le altre sedi distaccate di stato civile, sono individuabili 100 euro, sia per i giorni feriali, sia per quelli non lavorativi, rideterminandole rispettivamente in 400 euro nell’ipotesi di almeno un celebrando residente e 500 euro, mentre per i celebrandi non residenti la riduzione è individuabile in 200 euro, rideterminabile per i giorni feriali in 500 euro e per i giorni non lavorativi, 600 euro.