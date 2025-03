Mancanza di parcheggi all’ospedale: la manifestazione pacifica al Cardarelli

CAMPOBASSO. Lunedì 31 marzo, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, si terrà una manifestazione pacifica davanti all’ospedale “A. Cardarelli” di Campobasso, organizzata dall’organizzazione sindacale Fials. L’iniziativa ha l’obiettivo di portare alla luce le gravi problematiche legate alla gestione e alla regolamentazione degli spazi destinati al parcheggio presso la struttura ospedaliera.

«Il presidio ospedaliero, che accoglie quotidianamente circa mille dipendenti, numerosi lavoratori di ditte esterne, studenti universitari della facoltà di medicina e infermieristica, oltre ai parenti dei pazienti e ai cittadini in attesa di visite o trattamenti, è al centro di un grave disservizio legato alla mancanza di parcheggi adeguati. La situazione si aggrava ulteriormente per coloro che necessitano di assistenza per disabilità o mobilità ridotta, che non trovano spazi idonei e sicuri per l’accesso alla struttura.

Il problema, segnalato già da anni, è stato oggetto di numerosi appelli da parte dei sindacati e dei lavoratori, ma le richieste non hanno trovato ancora una risposta adeguata. L’ultima istanza ufficiale, inviata tramite Pec il 13 maggio 2024, non ha ricevuto alcun riscontro da parte delle istituzioni competenti, tra cui l’Asrem e la Provincia di Campobasso, nonostante le reiterate sollecitazioni.

In merito alla questione, il Comune di Campobasso ha risposto che le aree in questione non appartengono all’ente, ma la situazione resta comunque irrisolta. Le difficoltà quotidiane per i lavoratori e i cittadini sono sotto gli occhi di tutti, con i dipendenti costretti a parcheggiare fuori dagli spazi consentiti, rischiando sanzioni, o a percorrere lunghe distanze per trovare un posto auto. Inoltre, i pazienti, specialmente quelli con disabilità, si trovano a dover affrontare difficoltà nell’accedere alla struttura sanitaria».

La manifestazione, pur non essendo un attacco alle istituzioni, è un grido di allarme per una situazione che non può più essere ignorata.

«L’attuale disorganizzazione compromette gravemente il diritto dei lavoratori, dei cittadini e delle persone con disabilità di usufruire di un’area di sosta adeguata e sicura.

Da anni sollecitiamo un intervento tempestivo e risolutivo da parte delle istituzioni competenti, ma purtroppo senza alcun risultato.

L’ultima richiesta formale, inviata tramite Pec il 13 maggio 2024, è rimasta senza risposta. Questo silenzio istituzionale rappresenta un grave disprezzo nei confronti dei lavoratori della sanità, che quotidianamente garantiscono un servizio essenziale alla comunità, e di tutti i cittadini che necessitano di accedere alla struttura ospedaliera.

Le problematiche segnalate sono molteplici e di estrema gravità:

I lavoratori sono costretti a parcheggiare fuori dalle aree designate, rischiando sanzioni amministrative o addirittura di non trovare alcun posto disponibile al momento dell’ingresso in servizio.

I pazienti e i loro familiari, in particolare coloro che necessitano di assistenza per disabilità o mobilità ridotta, non trovano spazi riservati idonei per l’accesso alla struttura sanitaria.

La situazione è stata ripetutamente denunciata anche dalla stampa locale, che ha raccolto le lamentele di cittadini e lavoratori esausti dall’assenza di risposte concrete.

Per queste ragioni, abbiamo deciso di organizzare una manifestazione pacifica davanti all’ospedale “A. Cardarelli”, con l’obiettivo di esigere dalle istituzioni un intervento risolutivo e non più rinviabile. Non si tratta di una protesta sterile né di un attacco a nessuna istituzione, ma di un’azione concreta per tutelare i diritti dei lavoratori, dei pazienti e delle persone con disabilità, garantendo loro un accesso sicuro e dignitoso alla struttura ospedaliera. Chiediamo con urgenza una risposta formale e l’adozione immediata di misure concrete per risolvere questa problematica ormai insostenibile».