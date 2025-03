Mensa scolastica, fiera e fermate bus: cosa cambia a Mafalda

MAFALDA. Il sindaco di Mafalda, Egidio Riccioni, informa tutti i cittadini che a partire dal prossimo 14 aprile, verranno apportate alcune modifiche alla localizzazione della fermata degli autobus e al mercato quindicinale, per lavori antistanti lo stadio comunale con l’obbiettivo di migliorare la viabilità e favorire un’organizzazione più funzionale per tutti. La nuova fermata degli autobus: sarà spostata solo quella attualmente antistante il campo sportivo, in via Australia.

La nuova collocazione del mercato quindicinale si terrà sempre in corso Vittorio Emanuele ma, sul lato destra scendendo, dell’imbocco di via Pascoli al forno. Questa nuova disposizione garantirà maggiore spazio e comodità sia per i commercianti che per i visitatori. «Per ulteriori dettagli e aggiornamenti invito tutti a contattare gli uffici comunali per domande o chiarimenti», precisa il primo cittadino. Sempre Riccioni, rende noto l’inizio dei lavori per la nuova mensa scolastica. «Cari mafaldesi sono lieto di comunicarvi che entro il mese di aprile avranno inizio i lavori per la costruzione della nuova mensa scolastica che sarà adiacente il plesso scolastico, come ricorderete abbiamo ottenuto un finanziamento di 500 mila euro.

Questo progetto rappresenta un importante passo avanti per il miglioramento del servizio scolastico e sarà realizzato tenendo conto delle necessità degli studenti, del personale scolastico e della comunità. Vi ringrazio per la collaborazione e la comprensione per eventuali disagi temporanei che i lavori potrebbero arrecare».